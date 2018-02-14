banner107
10 0
City deplasmanda şov yaptı
City deplasmanda şov yaptı
38 0
Kürsüye ambargo
Kürsüye ambargo
300 0
26 0
31 0
9 0
17 0
115 0
banner82
banner147

Tahsin Mertekçi Kupası’nda Final gibi eşleşmeler

banner27

Tahsin Mertekçi Kupası’nda Final gibi eşleşmeler
banner137

Soydan SAKALLI

2017-2018 Futbol Sezonu Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası çeyrek final fikstür çekimi, bugün saat 15.00'te, KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası'nı kazanmayı hedefleyen 8 takımın eşleştiği kura çekimi sonrasında en dikkat çekici eşleşme ise K-PET Süper Lig lideri Yenicami ile ikincisi GAÜ Çetinkaya'nın eşleşmesi oldu.

21 Şubat ve 7 Mart'ta oynanacak olan maçlardan sonra yarı finale yükselecek takımların belirleneceği eşleşmeler şöyle oldu:

Küçük Kaymaklı - Gençler Birliği

Alsancak Yeşilova - Mağusa Türk Gücü

Baf Ülkü Yurdu - Cihangir

Yenicami  - GAÜ Çetinkaya

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.