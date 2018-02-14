Tahsin Mertekçi Kupası’nda Final gibi eşleşmeler

Soydan SAKALLI

2017-2018 Futbol Sezonu Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası çeyrek final fikstür çekimi, bugün saat 15.00'te, KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası'nı kazanmayı hedefleyen 8 takımın eşleştiği kura çekimi sonrasında en dikkat çekici eşleşme ise K-PET Süper Lig lideri Yenicami ile ikincisi GAÜ Çetinkaya'nın eşleşmesi oldu.

21 Şubat ve 7 Mart'ta oynanacak olan maçlardan sonra yarı finale yükselecek takımların belirleneceği eşleşmeler şöyle oldu:

Küçük Kaymaklı - Gençler Birliği

Alsancak Yeşilova - Mağusa Türk Gücü

Baf Ülkü Yurdu - Cihangir

Yenicami - GAÜ Çetinkaya