Tahsin Mertekçi Kupası’nda Final gibi eşleşmeler

Soydan SAKALLI
2017-2018 Futbol Sezonu Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası çeyrek final fikstür çekimi, bugün saat 15.00'te, KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.
Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası'nı kazanmayı hedefleyen 8 takımın eşleştiği kura çekimi sonrasında en dikkat çekici eşleşme ise K-PET Süper Lig lideri Yenicami ile ikincisi GAÜ Çetinkaya'nın eşleşmesi oldu.
21 Şubat ve 7 Mart'ta oynanacak olan maçlardan sonra yarı finale yükselecek takımların belirleneceği eşleşmeler şöyle oldu:
Küçük Kaymaklı - Gençler Birliği
Alsancak Yeşilova - Mağusa Türk Gücü
Baf Ülkü Yurdu - Cihangir
Yenicami - GAÜ Çetinkaya