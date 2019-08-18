Tabak: Kebaba gelenler, meydanda yok

Doğancı'da başkanlığı bırakma kararı alan Cemal Tabak, camianın ilgisizliğinden yakınırken, “ligde kaldığımız gün kulübe kebap yemeye gelenler, bugün ortada yokturlar. Kulüp sahipsiz kaldı” dedi

Birinci Lig ekiplerinden Doğancı'da da yeni sezon öncesinde başkan ve yönetim kurulu sıkıntısı sürüyor. Salı gününe kadar süresi olan Doğancı'da başkanlığı bırakma kararı alan Cemal Tabak, camianın ilgisizliğinden yakınırken, “ligde kaldığımız gün kulübe kebap yemeye gelenler, bugün ortada yokturlar. Kulüp sahipsiz kaldı. Ben artık yoruldum ama yine de yönetim kurulunda görev alacağımı söyledim. Buna rağmen kimse başkan olmak istemiyor. Sahanın kurumaması ve kulübün işlerinin yürümesi için şu anda çalışıyorum. Ama üzülerek söylüyorum ki kısa süre içerisinde lige katılmayacağımızın yazısını yazacağım.