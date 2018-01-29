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Sururi göreve puanla başladı

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Sururi göreve puanla başladı
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BTM Birinci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Tatlısu Seracılar, ilk 2 haftada teknik adamsız olarak mücadele ederken, puan alamamıştı.
Sarı lacivertlilerde üçüncü haftayla birlikte takımın başına teknik adam Ali Sururi getirildi. Ali Sururi yönetiminde ilk maçına güçlü Vadili karşısında çıkan Tatlısu Seracılar bu maçta rakibiyle 1-1 berabere kalarak puanla tanıştı.
Maçta Tatlısu Seracılar Asil ile 1-0 öne geçerken, Vadili 45. dakikada Serdar Özer'in penaltı golüyle 1-1 beraberliği yakalamıştı.
 

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