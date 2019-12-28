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Sürprizin adı Karşıyaka

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Karşıyaka, Baf Ülkü Yurdu'nu mağlup ederek Nicosia Group Kıbrıs Kupasında ilk turun sürprizini gerçekleştirirken ilk turu geçen tek K-PET Birinci Lig ekibi oldu

Sürprizin adı Karşıyaka

Nicosia Group Kıbrıs Kupasında, K-PET Birinci Lig ekibi Karşıyaka, K-PET Süper Lig ekibi Baf Ülkü Yurdu'nu 2-0 mağlup ederek ilk turun sürprizini gerçekleştirirken, ikinci tura yükseldi.

Hüseyin Eyyüpler'in yönettiği Ergin Şahdur Stadındaki maçın ilk devresi 0-0 tamamlandı. İkinci devrede Karşıyaka, Mehmet Gürpınar'ın asistleri ile Eyüp Öztep ve Tahir Sovukoluk'un golleriyle maçı kazanırken, ilk turu geçen tek K-PET Birinci Lig ekibi oldu. Karşıyaka'da Eyüp Öztep maçın 75. dakikasında kırmızı kart gördü.ss

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