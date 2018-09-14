Süpersin Kara Kartal

Süper Kupa maçında, Cihangir'i 3-0 mağlup eden Yenicami, dördüncü kez kupayı müzesine götürmenin mutluluğunu yaşarken, kupasını Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve KTFF başkanı Hasan Sertoğlu'nun elinden aldı

Haber: Hamit SAKALLI

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından sekizincisi organize edilen Süper Kupa maçı, Mete Adanır Stadı’nda dolu tribünler önünde oynanırken, Yenicami, bu sezonun vurucu gücü olacak olan Kenneth ve John'un ilk devredeki golleriyle Cihangir'i mağlup edip kupanın sahibi oldu.

Maça oldukça etkili başlayan Yenicami, ikinci devrede oyunu rölantiye alırken 3 yıl aradan sonra Süper Kupa’yı yeniden kazanıp, müzesindeki kupa sayısını 4'e çıkardı. İlk devreden gardı düşen Cihangir ise etkisiz kaldığı maçı kaybederek, kupayı ilk kez müzesine götürme şansını yitirdi.

Stadyum: 20 Temmuz Mete Adanır Stadı

Hakemler: Serhan Şimşek, Şakir Azizoğlu, Hakan Gök

Yenicami: Ercan, Farouk (Hüseyin Sadıklar), Emin ( Yasin), Oladele, Erbay, Salih Güvensoy, Mehmet, Tansel (Hasan), Keneth, John Ebuka, Ünal

Cihangir: Türkkan, Fırat, Salih Say, Ertan, Erol, Çağlar (Ergün), Musa, Mikail (Eser), Doğan (Nurettin), Emeka, Mensah

Goller: 9.Dk Keneth, 23 ve 80.Dk John Ebuka (YENİCAMİ)

Önemli Dakikalar:

9.Dk: Yenicami'de kullanılan köşe atışında Ünal kafa vuruşunu yaptı ancak top direkten geri geldi. Dönen topu iyi takip eden Keneth vuruşunda topu filelere gönderdi. YENİCAMİ 1-0 CİHANGİR

23.Dk: Cihangir savunmasında Ertan'ın büyük hatasında topu kapan Keneth pasını Mehmet Altın'a aktardı. Mehmet arkasında müsait pozisyonda olan Ebuka'yı topla buluşturdu ve Ebuka'nın vuruşunda top filelere gitti. YENİCAMİ 2-0 CİHANGİR

31.Dk: Yenicami atağında Salih soldan topu ceza sahasına ortaladı. Kaleci Türkkan'dan seken topu Ebuka aldı ve pasını kale ağzı içerisindeki Mehmet Altın'a verdi. Mehmet'in vuruşunda Türkkan gole izin vermedi.

53.Dk: Cihangir'de Mensah'ın hatasıyla topu alan Ebuka aşırtma bir vuruş yapmak istedi ancak kaleci Türkkan gole izin vermedi.

60.Dk: Cihangir'de Fırat kaleci Ercan'ın önde olduğunu görünce orta sahadan şutunu attı ancak top kaleci Ercan'ın da müdahalesiyle üst direkten geri geldi.

80.Dk: Yenicami atağında John Ebuka sağdan ceza sahasına girdi ve sıfırdan yaptığı vuruşunda top kaleci Türkkan'ın da müdahalesine rağmen filelere gitti. YENİCAMİ 3-0 CİHANGİR

Karşılaşmada başka gol olmayınca Yenicami Süper Kupa'nın sahibi oldu.