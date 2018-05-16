banner107
Süpersin Halk Evi
Süpersin Halk Evi
51 0
Mağusa ligde kaldı
Mağusa ligde kaldı
42 0
Kalkınma Bankası'na yeni müdür atandı
Kalkınma Bankası'na yeni müdür atandı
180 0
Girne’ye genç ve dinamik bir aday
Girne’ye genç ve dinamik bir aday
26 0
Sokak kedisi Nazlı ve kirpi yavruları
Sokak kedisi Nazlı ve kirpi yavruları
14 0
70 0
Millilerin CONİFA mesaisi başladı
Millilerin CONİFA mesaisi başladı
167 0
60 yılda 2,4 milyon bebeği kurtardı
60 yılda 2,4 milyon bebeği kurtardı
49 0
banner82
banner147

Süpersin Halk Evi

banner27

Girne Halk Evi, Birinci Lig play off son hafta maçlarında Mormenekşe’yi mağlup ederek Gönyeli ve Esentepe’den sonra Süper Lige yükselen üçüncü takım oldu

Süpersin Halk Evi
banner137

Girne Halk Evi, Birinci Lig play off son hafta maçlarında Mormenekşe’yi Şenol’un golleriyle 2-0 mağlup ederek Gönyeli ve Esentepe’den sonra Süper Lige yükselen üçüncü takım oldu.

Girne Halk Evi, kaleci Athos’un henüz 5. dakikada kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldığı maçın 70. dakikasında sakatlık dolayısıyla diğer kalecisi Burak’ı da kaybetmesine rağmen maçı kazanmasını bilirken, lider başladığı play off grubunu 34 puanla, şampiyon olarak tamamlamayı başarıp, 13 sezon sonra Süper Lige yükseldi.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.