Süpersin Halk Evi

Girne Halk Evi, Birinci Lig play off son hafta maçlarında Mormenekşe’yi mağlup ederek Gönyeli ve Esentepe’den sonra Süper Lige yükselen üçüncü takım oldu

Girne Halk Evi, Birinci Lig play off son hafta maçlarında Mormenekşe’yi Şenol’un golleriyle 2-0 mağlup ederek Gönyeli ve Esentepe’den sonra Süper Lige yükselen üçüncü takım oldu.

Girne Halk Evi, kaleci Athos’un henüz 5. dakikada kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldığı maçın 70. dakikasında sakatlık dolayısıyla diğer kalecisi Burak’ı da kaybetmesine rağmen maçı kazanmasını bilirken, lider başladığı play off grubunu 34 puanla, şampiyon olarak tamamlamayı başarıp, 13 sezon sonra Süper Lige yükseldi.