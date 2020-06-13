Süper Mesarya

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun (KTFF), Sağlık Bakanlığı ile işbirliği içerisinde yaptığı Covid-19 testleri tamamlanıp tüm testler negatif çıktıktan sonra, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu hazırlık maçlarına izin vermişti.
K-PET Süper Ligde kalmaya çalışan Düzkaya ile K-PET Birinci Lig lideri Mesarya da dün Nihat Bağcıer Stadında karşılaştılar. Son hazırlık maçlarını oynayan 2 ekibin mücadelesinde Mesarya’nın mutlak üstünlüğü vardı. Özellikle ikinci devrede coşan Nazım Aktunç’un öğrencileri maçı farklı kazandılar.
İlk devresi Halil Turan ve Ahmetcan’ın golleriyle 1-1 tamamlanırken, ikinci devrede Mesarya adeta coştu. Okan Göktürk, Cemal Yaşinses 2 ve Arda Sözcü’nün golleriyle Mesarya maçı 5-1 kazandı.