Süper Mesarya abarttı

Süper Lige yükselmeyi garantileyen lider Mesarya, play out hattında yer alan Görneç’i 9 farkla mağlup ederken, Halil Turan hat trick yaptı

Necati KÜLAHLILAR

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen K-PET Birinci Ligde dün 27. Hafta maçında, Süper Lige yükselmeyi garantileyen lider Mesarya, playout hattında yer alan Görneç’i konuk etti.

100. Yıl Stadında oynanan ve İsmail Ercan, Yusuf Bakar ile Berk Bağrıkara hakem üçlüsünün yönettiği maçta şampiyon olmak isteyen Mesarya ile playout hattından çıkmak isteyen Görneç karşılaştı.

Görneç karşısında oldukça rahat oynayan ve attıkça coşan lider Mesarya, ilk devreyi 4-0, maçı da 9-0 tamamladı. Mesarya’nın gollerini Cemal 2, İbrahim Çıdamlı, Arda, Halil Turan 3, Okan ve Orhan kaydetti.

Mesarya çok farklı galibiyetle 64 puana yükselip şampiyonluk iddiasını artırdı. Düşüşü devam eden Görneç, 31 puanla playout hattında kalmaya devam etti.