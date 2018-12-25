banner237
Böyle duyarsızlık olmaz
Böyle duyarsızlık olmaz
11 0
“Dr. Fazıl Küçük ve Milli Mücadele” sergisi için geri sayım başladı
“Dr. Fazıl Küçük ve Milli Mücadele” sergisi için geri sayım başladı
14 0
“54 senedir kardeşim gelecek diye bekledim”
“54 senedir kardeşim gelecek diye bekledim”
33 0
“Vatanı her zaman koruyacağız”
“Vatanı her zaman koruyacağız”
7 0
8 eylemci hastanelik oldu
8 eylemci hastanelik oldu
8 0
Sonat Altuğ yoğun bakımdan çıktı
Sonat Altuğ yoğun bakımdan çıktı
10 0
Cumhurbaşkanlığı Kupası, YDÜ'nün
Cumhurbaşkanlığı Kupası, YDÜ'nün
30 0
Yılın çok satan albüm, film ve kitapları
Yılın çok satan albüm, film ve kitapları
17 0
banner82

Süper Ligin zirvesini tsunami vurdu

banner27

K-PET Süper Lig’de 14. hafta maçları sonunda lider Yenicami ile takipçisi Mağusa Türk Gücü maçlarını kaybettiler. Doğan Türk Birliği ise zirvedekilerin kayıplarını değerlendirerek aradaki puan farkını 5’e indirdi

banner210
Süper Ligin zirvesini tsunami vurdu
banner215

K-PET Süper Lig’de 14. hafta maçları sonunda lider Yenicami ile takipçisi Mağusa Türk Gücü maçlarını kaybettiler. Doğan Türk Birliği ise zirvedekilerin kayıplarını değerlendirerek aradaki puan farkını 5’e indirdi

K-PET Süper Lig’in dibinde yer alan sonuncu Esentepe ve Girne Halk Evi ile düşme hattının hemen üzerinde yer alan Gençler Birliği maçlarını kaybederek, umutlarını karartmaya devam ettiler

Sıkıntılı bölgede yer alan Küçük Kaymaklı ile Binatlı da maçlarını kaybederek, düşüşlerini sürdürdüler

K-PET Süper Lig Gol Krallığı Yarışı’nda John Ebuka 14 gole ulaşırken, Joseph ve Okoli, 10’ar golle ikinci sırada yer alıyorlar

Haftanın Takımı: Gençlik Gücü

Gençlik Gücü, bire bir rakibi Binatlı’yı deplasmanda, geriye düştüğü maçta mağlup ederek, alt sıralardan uzaklaşma adına kritik bir 3 puan aldı

Haftanın Yıldızı: Fırat Ersalan (Cihangir)

Cihangir’in kaptanı Fırat Ersalan, ameliyat sonrasında sahalara fırtına gibi dönerken, liderlik umuduyla maça çıkan Mağusa Türk Gücü’nü mağlup ettikleri maçta, hırsı, performansı, asisti ve golüyle maçın kahramanı oldu

Haftanın Teknik Direktörü: Kemal Yürekli (Baf Ülkü Yurdu)

Kemal Yürekli, Küçük Kaymaklı deplasmanına Baf Ülkü Yurdu’nu iyi motive ederken, ilk devrede ve ikinci devrede uygulattığı stratejilerle takımının 3 puan almasını sağladı

Haftanın Hakemi: Fehim Dayı (Cihangir – Mağusa Türk Gücü)

Fehim Dayı ve yardımcıları haftanın en zorlu mücadelelerinden olan Cihangir – Mağusa Türk Gücü maçını, uyum içerisinde başarıyla yönettiler

Haftanın Kare Ası

Cem (DTB)

Hasan (BÜY)

Prince (GG)

Selim (DTB)

Haftanın On Biri

Mehmet (Lefke)

Tunç (Çetinkaya)

Mehmet Uçar (TOL)

Mehmet (GG)

Ahmet Sönmez (DTB)

Allen (Lefke)

Erdinç (BÜY)

Raif (Gönyeli)

Bidemi (Lefke)

Emeka (Cihangir)

Ahmet Can (TOL)

K-PET Süper Lig’de 14. haftada alınan sonuçlar şöyle:

Çetinkaya – Yenicami, 2-1

TOL – GHE, 4-0

Küçük Kaymaklı – BÜY, 2-3

Binatlı – GG, 1-3

Gönyeli –Esentepe, 1-0

Cihangir – MTG, 4-3

MAY – DTB, 0-2

Lefke – Gençler Birliği, 2-0

K-Pet Süper Lig Puan Tablosu
 

O

G

B

M

A

Y

AV

P

1.

YENİCAMİ AK

14

10

2

2

38

17

21

32

2.

MAĞUSA TÜRK GÜCÜ

14

10

2

2

33

17

16

32

3.

DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ SK

14

9

0

5

28

15

13

27

4.

BAF ÜLKÜ YURDU

14

7

3

4

28

16

12

24

5.

ÇETİNKAYA TSK

14

7

3

4

20

18

2

24

6.

CİHANGİR GSK

14

7

3

4

26

26

0

24

7.

TÜRK OCAĞI LİMASOL

14

7

2

5

29

18

11

23

8.

GÖNYELİ SK

14

7

2

5

24

19

5

23

9.

LEFKE TSK

14

6

4

4

24

22

2

22

10.

MERİT ALSANCAK YEŞİLOVA SK

14

6

2

6

23

28

-5

20

11.

GENÇLİK GÜCÜ TSK

14

4

4

6

28

32

-4

16

12.

BİNATLI YSK

14

4

1

9

17

28

-11

13

13.

KÜÇÜK KAYMAKLI TSK

14

2

7

5

14

27

-13

13

14.

L. GENÇLER BİRLİĞİ SK

14

1

5

8

12

30

-18

8

15.

GİRNE HALK EVİ

14

2

1

11

17

31

-14

7

16.

ESENTEPE KKSK

14

2

1

11

10

27

-17

7

K-Pet Süper Lig'de 15. haftanın programı şöyle:

27 Aralık Perşembe, Saat 18:30

YAK - TOL, Atatürk Stadı

28 Aralık Cuma, Saat 18:30

DTB - Çetinkaya, Mete Adanır Stadı

BÜY - MA Yeşilova, Üner Berkalp Stadı

29 Aralık Cumartesi, Saat 14:00

MTG - Küçük Kaymaklı, Canbulat Stadı

Esentepe - Gençler Birliği, Erdal Barut Stadı

GHE - Binatlı, Mete Adanır Stadı

Cihangir - Lefke, Cihangir Stadı

GG - Gönyeli, Şht Ruso Stadı

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.