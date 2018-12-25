Süper Ligin zirvesini tsunami vurdu

K-PET Süper Lig’de 14. hafta maçları sonunda lider Yenicami ile takipçisi Mağusa Türk Gücü maçlarını kaybettiler. Doğan Türk Birliği ise zirvedekilerin kayıplarını değerlendirerek aradaki puan farkını 5’e indirdi

K-PET Süper Lig’de 14. hafta maçları sonunda lider Yenicami ile takipçisi Mağusa Türk Gücü maçlarını kaybettiler. Doğan Türk Birliği ise zirvedekilerin kayıplarını değerlendirerek aradaki puan farkını 5’e indirdi

K-PET Süper Lig’in dibinde yer alan sonuncu Esentepe ve Girne Halk Evi ile düşme hattının hemen üzerinde yer alan Gençler Birliği maçlarını kaybederek, umutlarını karartmaya devam ettiler

Sıkıntılı bölgede yer alan Küçük Kaymaklı ile Binatlı da maçlarını kaybederek, düşüşlerini sürdürdüler

K-PET Süper Lig Gol Krallığı Yarışı’nda John Ebuka 14 gole ulaşırken, Joseph ve Okoli, 10’ar golle ikinci sırada yer alıyorlar

Haftanın Takımı: Gençlik Gücü

Gençlik Gücü, bire bir rakibi Binatlı’yı deplasmanda, geriye düştüğü maçta mağlup ederek, alt sıralardan uzaklaşma adına kritik bir 3 puan aldı

Haftanın Yıldızı: Fırat Ersalan (Cihangir)

Cihangir’in kaptanı Fırat Ersalan, ameliyat sonrasında sahalara fırtına gibi dönerken, liderlik umuduyla maça çıkan Mağusa Türk Gücü’nü mağlup ettikleri maçta, hırsı, performansı, asisti ve golüyle maçın kahramanı oldu

Haftanın Teknik Direktörü: Kemal Yürekli (Baf Ülkü Yurdu)

Kemal Yürekli, Küçük Kaymaklı deplasmanına Baf Ülkü Yurdu’nu iyi motive ederken, ilk devrede ve ikinci devrede uygulattığı stratejilerle takımının 3 puan almasını sağladı

Haftanın Hakemi: Fehim Dayı (Cihangir – Mağusa Türk Gücü)

Fehim Dayı ve yardımcıları haftanın en zorlu mücadelelerinden olan Cihangir – Mağusa Türk Gücü maçını, uyum içerisinde başarıyla yönettiler

Haftanın Kare Ası

Cem (DTB)

Hasan (BÜY)

Prince (GG)

Selim (DTB)

Haftanın On Biri

Mehmet (Lefke)

Tunç (Çetinkaya)

Mehmet Uçar (TOL)

Mehmet (GG)

Ahmet Sönmez (DTB)

Allen (Lefke)

Erdinç (BÜY)

Raif (Gönyeli)

Bidemi (Lefke)

Emeka (Cihangir)

Ahmet Can (TOL)

K-PET Süper Lig’de 14. haftada alınan sonuçlar şöyle:

Çetinkaya – Yenicami, 2-1

TOL – GHE, 4-0

Küçük Kaymaklı – BÜY, 2-3

Binatlı – GG, 1-3

Gönyeli –Esentepe, 1-0

Cihangir – MTG, 4-3

MAY – DTB, 0-2

Lefke – Gençler Birliği, 2-0

K-Pet Süper Lig Puan Tablosu



K-Pet Süper Lig'de 15. haftanın programı şöyle:

27 Aralık Perşembe, Saat 18:30

YAK - TOL, Atatürk Stadı

28 Aralık Cuma, Saat 18:30

DTB - Çetinkaya, Mete Adanır Stadı

BÜY - MA Yeşilova, Üner Berkalp Stadı

29 Aralık Cumartesi, Saat 14:00

MTG - Küçük Kaymaklı, Canbulat Stadı

Esentepe - Gençler Birliği, Erdal Barut Stadı

GHE - Binatlı, Mete Adanır Stadı

Cihangir - Lefke, Cihangir Stadı

GG - Gönyeli, Şht Ruso Stadı