Süper Ligin zirvesinde deprem

K-PET Süper Lig’de 10. hafta maçları sonunda zirve yarışında deprem olurken, Yenicami’ye ilk mağlubiyeti aldıran Mağusa Türk Gücü, rakibinin yerine liderliğe yükseldi
K-PET Süper Lig Gol Krallığı yarışında Jojn Okoli 9 golle öne geçerken, onu Akande, Ebuka, Joseph ve Özgür 8’er golle takip ediyorlar
Haftanın Takımı: Mağusa Türk Gücü
Şampiyonlukta iddialı olan Mağusa Türk Gücü, Yenicami’ye ilk mağlubiyet eden takım olurken, rakibinin yerine liderliğe yükseldi
Haftanın Yıldızı: Raif Selden (Gönyeli)
İkizi Sabri’nin yokluğunda sorumluluk üstlenen Raif Selden, Gönyeli’nin, Türk Ocağı deplasmanında aldığı flaş galibiyete golü, asisti ve oynadığı futbolu ile büyük katkı koydu
Haftanın Teknik Adamı: Caner Oshan (Doğan Türk Birliği)
Doğan Türk Birliği teknik direktörü Caner Oshan, zorlu Baf Ülkü Yurdu deplasmanına takımını iyi hazırlarken, yaptığı yerinde müdahalelerle de kritik galibiyetin gelmesini sağladı
Haftanın Hakemi: Ali Özer (Türk Ocağı – Gönyeli)
Ali Özer haftanın zorlu mücadelelerinden olan Türk Ocağı – Gönyeli maçında yardımcıları ile uyum içerisinde başarılı bir maç yönetti
Haftanın Kare Ası
Cem (DTB)
Hakan (Çetinkaya)
Uche (Cihangir)
Okoli (Gönyeli)
Haftanın On Biri
Raif (KK)
Erol (Cihangir)
Vakkas (Yeşilova)
Talat (Gönyeli)
Serkan (Çetinkaya)
Mustafa Salk (Yeşilova)
Sercan (DTB)
Fırat (Cihangir)
Yılmaz (Lefke)
Burak (DTB)
Ugo (Çetinkaya)
K-Pet 1.Lig Puan Tablosu
|
O
|
G
|
B
|
M
|
A
|
Y
|
AV
|
P
|
1.
|
10
|
7
|
0
|
3
|
18
|
12
|
6
|
21
|
2.
|
10
|
6
|
2
|
2
|
32
|
13
|
19
|
20
|
3.
|
10
|
6
|
2
|
2
|
29
|
17
|
12
|
20
|
4.
|
10
|
6
|
0
|
4
|
19
|
12
|
7
|
18
|
5.
|
10
|
5
|
3
|
2
|
18
|
11
|
7
|
18
|
6.
|
10
|
5
|
3
|
2
|
22
|
17
|
5
|
18
|
7.
|
10
|
5
|
2
|
3
|
13
|
16
|
-3
|
17
|
8.
|
10
|
4
|
4
|
2
|
16
|
11
|
5
|
16
|
9.
|
10
|
5
|
0
|
5
|
15
|
19
|
-4
|
15
|
10.
|
10
|
4
|
1
|
5
|
16
|
19
|
-3
|
13
|
11.
|
10
|
3
|
3
|
4
|
14
|
20
|
-6
|
12
|
12.
|
10
|
3
|
2
|
5
|
21
|
16
|
5
|
11
|
13.
|
10
|
3
|
2
|
5
|
11
|
18
|
-7
|
11
|
14.
|
10
|
3
|
1
|
6
|
13
|
20
|
-7
|
10
|
15.
|
10
|
2
|
1
|
7
|
12
|
26
|
-14
|
7
|
16.
|
10
|
0
|
0
|
10
|
7
|
29
|
-22
|
0
K-Pet 1.Lig 10. hafta sonuçları
Yeniboğaziçi - Maraş 1 – 4
Düzkaya – Değirmenlik 3 – 1
Göçmenköy - Yalova 2 – 4
Akova - Karşıyaka 2 – 2
Doğancı - Mormenekşe 3 – 0
Mesarya - Ozanköy 1 – 4
Bostancı Bağcıl - Hamitköy 2 – 3
Çanakkale - Yonpaş Dumlupınar 2 – 1
K-PET Süper Lig 11. haftası programı şöyle:
30 Kasım Cuma, Saat 18:00
DTB – MTG, Mete Adanır Stadı
1 Aralık Cumartesi, Saat 14:00
Gönyeli – Binatlı, Atatürk Stadı
Esentepe – Çetinkaya, Erdal Barut Stadı
BÜY – Lefke, Üner Berkalp Stadı
2 Aralık Pazar, Saat 14:00
GHE – Kaymaklı, Mete Adanır Stadı
GG – Yeşilova, Şht Hüseyin Ruso Stadı
Gençler Birliği – TOL, İskele Cumhuriyet Stadı
3 Aralık Pazartesi, Saat 18:00
YAK – Cihangir, Atatürk Stadı