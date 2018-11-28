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Süper Ligin zirvesinde deprem

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Süper Ligin zirvesinde deprem
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K-PET Süper Lig’de 10. hafta maçları sonunda zirve yarışında deprem olurken, Yenicami’ye ilk mağlubiyeti aldıran Mağusa Türk Gücü, rakibinin yerine liderliğe yükseldi

K-PET Süper Lig Gol Krallığı yarışında Jojn Okoli 9 golle öne geçerken, onu Akande, Ebuka, Joseph ve Özgür 8’er golle takip ediyorlar

Haftanın Takımı: Mağusa Türk Gücü

Şampiyonlukta iddialı olan Mağusa Türk Gücü, Yenicami’ye ilk mağlubiyet eden takım olurken, rakibinin yerine liderliğe yükseldi

Haftanın Yıldızı: Raif Selden (Gönyeli)

İkizi Sabri’nin yokluğunda sorumluluk üstlenen Raif Selden, Gönyeli’nin, Türk Ocağı deplasmanında aldığı flaş galibiyete golü, asisti ve oynadığı futbolu ile büyük katkı koydu

Haftanın Teknik Adamı: Caner Oshan (Doğan Türk Birliği)

Doğan Türk Birliği teknik direktörü Caner Oshan, zorlu Baf Ülkü Yurdu deplasmanına takımını iyi hazırlarken, yaptığı yerinde müdahalelerle de kritik galibiyetin gelmesini sağladı

Haftanın Hakemi: Ali Özer (Türk Ocağı – Gönyeli)

Ali Özer haftanın zorlu mücadelelerinden olan Türk Ocağı – Gönyeli maçında yardımcıları ile uyum içerisinde başarılı bir maç yönetti

Haftanın Kare Ası

Cem (DTB)

Hakan (Çetinkaya)

Uche (Cihangir)

Okoli (Gönyeli)

Haftanın On Biri

Raif (KK)

Erol (Cihangir)

Vakkas (Yeşilova)

Talat (Gönyeli)

Serkan (Çetinkaya)

Mustafa Salk (Yeşilova)

Sercan (DTB)

Fırat (Cihangir)

Yılmaz (Lefke)

Burak (DTB)

Ugo (Çetinkaya)

K-Pet 1.Lig Puan Tablosu

O

G

B

M

A

Y

AV

P

1.

GÖÇMENKÖY İ

10

7

0

3

18

12

6

21

2.

AKOVA VUDA

10

6

2

2

32

13

19

20

3.

HAMİTKÖY

10

6

2

2

29

17

12

20

4.

DÜZKAYA

10

6

0

4

19

12

7

18

5.

YALOVA

10

5

3

2

18

11

7

18

6.

OZANKÖY

10

5

3

2

22

17

5

18

7.

DOĞANCI

10

5

2

3

13

16

-3

17

8.

KARŞIYAKA

10

4

4

2

16

11

5

16

9.

ÇANAKKALE

10

5

0

5

15

19

-4

15

10.

MORMENEKŞE

10

4

1

5

16

19

-3

13

11.

MESARYA

10

3

3

4

14

20

-6

12

12.

YONPAŞ DUMLUPINAR

10

3

2

5

21

16

5

11

13.

YENİBOĞAZİÇİ

10

3

2

5

11

18

-7

11

14.

BOSTANCI BAĞCIL

10

3

1

6

13

20

-7

10

15.

MARAŞ

10

2

1

7

12

26

-14

7

16.

DEĞİRMENLİK

10

0

0

10

7

29

-22

0

K-Pet 1.Lig 10. hafta sonuçları

Yeniboğaziçi - Maraş                      1 – 4

Düzkaya – Değirmenlik                 3 – 1

Göçmenköy - Yalova                     2 – 4

Akova - Karşıyaka                                           2 – 2

Doğancı - Mormenekşe                               3 – 0

Mesarya  - Ozanköy                                      1 – 4

Bostancı Bağcıl  - Hamitköy                         2 – 3

Çanakkale - Yonpaş Dumlupınar               2 – 1

K-PET Süper Lig 11. haftası programı şöyle:

30 Kasım Cuma, Saat 18:00

DTB – MTG, Mete Adanır Stadı

1 Aralık Cumartesi, Saat 14:00

Gönyeli – Binatlı, Atatürk Stadı

Esentepe – Çetinkaya, Erdal Barut Stadı

BÜY – Lefke, Üner Berkalp Stadı

2 Aralık Pazar, Saat 14:00

GHE – Kaymaklı, Mete Adanır Stadı

GG – Yeşilova, Şht Hüseyin Ruso Stadı

Gençler Birliği – TOL, İskele Cumhuriyet Stadı

3 Aralık Pazartesi, Saat 18:00

YAK – Cihangir, Atatürk Stadı

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