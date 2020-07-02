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Süper Ligin altı, allem gallem oldu

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25. Haftada play out ve düşme hatlarını ilgilendiren maçlar oynanırken, çıkan sonuçlardan sonra alt sıralar iyice karıştı. Haftanın kârlıları Batı Bölgesi takımları Baf Ülkü Yurdu ile Binatlı olurken, Gençlik Gücü’nün ligde kalması mucizelere kaldı. Mağusa Türk Gücü şampiyonluğa 1 adım daha yaklaştı

Süper Ligin altı, allem gallem oldu

K-PET Süper Ligde 25. Haftada play out ve düşme hatlarını ilgilendiren maçlar oynanırken, çıkan sonuçlardan sonra alt sıralar iyice karıştı. Haftanın kârlıları Batı Bölgesi takımları Baf Ülkü Yurdu ile Binatlı olurken, Gençlik Gücü’nün ligde kalması mucizelere kaldı.

Birebir rakibi Hamitköy’ü deplasmanda mağlup eden Baf Ülkü Yurdu, 3 sıra birden tırmanırken, 31 puanla play out dışına çıktı. Cihangir’i mağlup eden Binatlı ise 29 puana ulaşarak, 11. sıraya kadar tırmandı. Düzkaya, Gençlik Gücü’nü mağlup ederek rakibini kaderi ile baş başa bırakırken, Çetinkaya’yı direk düşme hattına çekme şansını artırdı.

Gönyeli deplasmanında galibiyeti koruyamayan Küçük Kaymaklı, tehlikeyi hissetmeye başlarken, Gönyeli de play ot hattına geriledi. Çetinkaya ise direk düşme tehlikesi yaşamaya başladı.

Lefke deplasmanından farklı galibiyetle dönen Mağusa Türk Gücü şampiyonluğa 1 adım daha yaklaşırken, Merit Alsancak Yeşilova çıkışını sürdürdü.

K-PET Süper Ligde bu akşam Yenicami, Türk Ocağı’nı Atatürk Stadında saat 20:00’de konuk edecek. maçı Emre Öztaşlı yönetecek.

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