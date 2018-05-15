Süper Lige üçüncü bilet aranıyor

Yarın oynanacak K-Pet Birinci Lig Play-off maçlarının son hafta maçlarından çıkacak sonuçlar, K-PET Süper Lige yükselecek üçüncü ve son takımı belirleyecek. Girne Halk Evi, Mormenekşe ve Hamitköy’ün , Süper Lige yükselme şansı bulunuyor

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen K-Pet Birinci Lig Play-off maçlarının son hafta maçları yarın oynanacak. Son hafta maçları öncesinde Girne Halk Evi, Mormenekşe ve Hamitköy’ün , K-PET Süper Lige yükselme şansı bulunuyor.

Saat 16.30'da başlayacak maçlarda Esentepe Erdal Barut Stadı’nda, Girne Halk Evi-Mormenekşe, Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda ise Dumlupınar-Hamitköy karşılaşacak.

Girne Halk Evi-Mormenekşe ve Dumlupınar-Hamitköy maçlarından çıkacak sonuçlar, K-PET Süper Lige yükselecek üçüncü ve son takımı da belirleyecek. Son maçlar öncesinde en şanslı takım olarak Girne Halk Evi’ne, Mormenekşe karşısında 1 beraberlik dahi yeterli olacak.

Mormenekşe ise Girne Halk Evi’ni mağlup etmesi, Dumlupınar’ın ise Hamitköy’ü yenmesi halinde K-PET Süper Lige yükselebilecek.

Hamitköy ise Mormenekşe’nin, Girne Halk Evi’ni mağlup etmesi, kendisinin ise Dumlupınar’ı yenmesi halinde K-PET Süper Lige yükselebilecek.