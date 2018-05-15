banner107
Millilerin CONİFA mesaisi başladı
Millilerin CONİFA mesaisi başladı
139 0
60 yılda 2,4 milyon bebeği kurtardı
60 yılda 2,4 milyon bebeği kurtardı
45 0
Böyle önlem ancak Kıbrıs’ta olur
Böyle önlem ancak Kıbrıs’ta olur
108 0
Köy küçük, başarı büyük
Köy küçük, başarı büyük
745 0
Akbil, Mağusa'da yan verdi
Akbil, Mağusa'da yan verdi
48 0
İskele bisiklet kenti olma yolunda ilk adımı attı
İskele bisiklet kenti olma yolunda ilk adımı attı
22 0
Dumlupınar - Mormenekşe maçının son kararını KTFF verecek
Dumlupınar - Mormenekşe maçının son kararını KTFF verecek
391 0
Karşıyaka’nın hasreti kısa sürdü
Karşıyaka’nın hasreti kısa sürdü
265 0
banner82
banner147

Süper Lige üçüncü bilet aranıyor

banner27

Yarın oynanacak K-Pet Birinci Lig Play-off maçlarının son hafta maçlarından çıkacak sonuçlar, K-PET Süper Lige yükselecek üçüncü ve son takımı belirleyecek. Girne Halk Evi, Mormenekşe ve Hamitköy’ün , Süper Lige yükselme şansı bulunuyor

Süper Lige üçüncü bilet aranıyor
banner137

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen K-Pet Birinci Lig Play-off maçlarının son hafta maçları yarın oynanacak. Son hafta maçları öncesinde Girne Halk Evi, Mormenekşe ve Hamitköy’ün , K-PET Süper Lige yükselme şansı bulunuyor.

Saat 16.30'da başlayacak maçlarda Esentepe Erdal Barut Stadı’nda, Girne Halk Evi-Mormenekşe, Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda ise Dumlupınar-Hamitköy karşılaşacak.

Girne Halk Evi-Mormenekşe ve Dumlupınar-Hamitköy maçlarından çıkacak sonuçlar, K-PET Süper Lige yükselecek üçüncü ve son takımı da belirleyecek. Son maçlar öncesinde en şanslı takım olarak Girne Halk Evi’ne, Mormenekşe karşısında 1 beraberlik dahi yeterli olacak.

Mormenekşe ise Girne Halk Evi’ni mağlup etmesi, Dumlupınar’ın ise Hamitköy’ü yenmesi halinde K-PET Süper Lige yükselebilecek.

Hamitköy ise Mormenekşe’nin, Girne Halk Evi’ni mağlup etmesi, kendisinin ise Dumlupınar’ı yenmesi halinde K-PET Süper Lige yükselebilecek.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.