Süper Lig’de son hafta maçlarının hakemleri açıklandı

Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ilk yarının son haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler şunlar:
22 Aralık Cuma:
20.00 Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor: Serkan Çınar
23 Aralık Cumartesi:
14.00 Bursaspor-Gençlerbirliği: Hüseyin Göçek
16.30 Demir Grup Sivasspor-Beşiktaş: Cüneyt Çakır
19.30 Atiker Konyaspor-Fenerbahçe: Fırat Aydınus
24 Aralık Pazar:
14.00 Kayserispor-Evkur Yeni Malatyaspor: Ümit Öztürk
14.00 Kardemir Karabükspor-Trabzonspor: Halil Umut Meler
16.30 Kasımpaşa-Medipol Başakşehir: Ali Palabıyık
19.30 Galatasaray-Göztepe: Yaşar Kemal Uğurlu
25 Aralık Pazartesi:
20.00 Osmanlıspor-Teleset Mobilya Akhisarspor: Özgür Yankaya