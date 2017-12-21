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Süper Lig’de son hafta maçlarının hakemleri açıklandı

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Süper Lig’de son hafta maçlarının hakemleri açıklandı
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Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ilk yarının son haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler şunlar:

22 Aralık Cuma:

20.00 Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor: Serkan Çınar

23 Aralık Cumartesi:

14.00 Bursaspor-Gençlerbirliği: Hüseyin Göçek

16.30 Demir Grup Sivasspor-Beşiktaş: Cüneyt Çakır

19.30 Atiker Konyaspor-Fenerbahçe: Fırat Aydınus

24 Aralık Pazar:

14.00 Kayserispor-Evkur Yeni Malatyaspor: Ümit Öztürk

14.00 Kardemir Karabükspor-Trabzonspor: Halil Umut Meler

16.30 Kasımpaşa-Medipol Başakşehir: Ali Palabıyık

19.30 Galatasaray-Göztepe: Yaşar Kemal Uğurlu

25 Aralık Pazartesi:

20.00 Osmanlıspor-Teleset Mobilya Akhisarspor: Özgür Yankaya

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