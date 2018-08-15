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Süper Lig’de sezon Leymosun derbisiyle başlayacak

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Süper Lig’de sezon Leymosun derbisiyle başlayacak
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen K-Pet Süper Lig ve K-Pet 1. Lig'de 2018-2019 futbol sezonu fikstürleri az önce çekildi. KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu'nda organize edilen fikstür çekimi saat 16.00'da başladı.

K-Pet Süper Lig’de açılış maçı 20 Eylül Perşembe akşamı Girne Mete Adanır Stadı’nda Leymosun derbisi olarak adlandırılan Türk Ocağı – Doğan Türk Birliği maçıyla olacak. Haftanın ikinci maçı ise 21 Eylül Cuma akşamı Binatlı – Yenicami arasında oynanacak.

K-Pet Süper Lig’de 1. Hafta maç programı şöyle:

20 Eylül Perşembe

Türk Ocağı – Doğan Türk Birliği

21 Eylül Cuma

Binatlı – Yenicami

22-23 Eylül

Esentepe – Lefke

Gençler Birliği – Gençlik Gücü

Gönyeli – Girne Halk Evi

Çetinkaya – Baf Ülkü Yurdu

Merit. A. Yeşilova – Mağusa Türk Gücü

K.Kaymaklı - Cihangir

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