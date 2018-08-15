Süper Lig’de sezon Leymosun derbisiyle başlayacak

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen K-Pet Süper Lig ve K-Pet 1. Lig'de 2018-2019 futbol sezonu fikstürleri az önce çekildi. KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu'nda organize edilen fikstür çekimi saat 16.00'da başladı.
K-Pet Süper Lig’de açılış maçı 20 Eylül Perşembe akşamı Girne Mete Adanır Stadı’nda Leymosun derbisi olarak adlandırılan Türk Ocağı – Doğan Türk Birliği maçıyla olacak. Haftanın ikinci maçı ise 21 Eylül Cuma akşamı Binatlı – Yenicami arasında oynanacak.
K-Pet Süper Lig’de 1. Hafta maç programı şöyle:
20 Eylül Perşembe
Türk Ocağı – Doğan Türk Birliği
21 Eylül Cuma
Binatlı – Yenicami
22-23 Eylül
Esentepe – Lefke
Gençler Birliği – Gençlik Gücü
Gönyeli – Girne Halk Evi
Çetinkaya – Baf Ülkü Yurdu
Merit. A. Yeşilova – Mağusa Türk Gücü
K.Kaymaklı - Cihangir