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Süper Ligde programı açıklandı

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Süper Ligde programı açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol FederasyonuK-Pet Süper Lig’in 23. ve 24. haftasının maç programlarını açıkladı.

K-Pet Süper Lig’in 23. ve 24. haftalarının programı şöyle;

K-PET SÜPER LIG

23.HAFTA

18 Haziran 2020 Perşembe                                         SAAT                    

Doğan Türk Birliği - Türk Ocağı Limasol                    20.00                    

Binatlı - Gençlik Gücü TSK                                             20.00                    

19 Haziran 2020 Cuma

Yenicami - Düzkaya KOSK                                              20.00                    

Hamitköy - Mağusa Türk Gücü                                    18.00                     

20 Haziran 2020 Cumartesi

Küçük Kaymaklı - Göçmenköy İYSK                           18.00                    

Gönyeli - Çetinkaya TSK                                                 18.00                    

Merit A. Yeşilova - Baf Ülkü Yurdu                             18.00                     

21 Haziran 2020 Pazar

Lefke - Cihangir GSK                                                        20.00                    

24.HAFTA

26 Haziran 2020 Cuma                                                   SAAT                    

Çetinkaya TSK - Hamitköy ŞHSK                                  20.00                    

Baf Ülkü Yurdu - Gönyeli SK                                         20.00                    

27 Haziran 2020 Cumartesi

Düzkaya KOSK - Binatlı YSK                                           18.00                    

Göçmenköy İYSK - Gençlik Gücü TSK                         20.00                    

Küçük Kaymaklı TSK - Merit A. Yeşilova                   18.00                     

28 Haziran 2020 Pazar

Cihangir GSK      - Yenicami AK                                     18.00                    

Mağusa Türk Gücü - Doğan Türk Birliği                     20.00                    

Türk Ocağı Limasol - Lefke TSK                                    20.00    

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