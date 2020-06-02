Süper Ligde programı açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol FederasyonuK-Pet Süper Lig’in 23. ve 24. haftasının maç programlarını açıkladı.
K-Pet Süper Lig’in 23. ve 24. haftalarının programı şöyle;
K-PET SÜPER LIG
23.HAFTA
18 Haziran 2020 Perşembe SAAT
Doğan Türk Birliği - Türk Ocağı Limasol 20.00
Binatlı - Gençlik Gücü TSK 20.00
19 Haziran 2020 Cuma
Yenicami - Düzkaya KOSK 20.00
Hamitköy - Mağusa Türk Gücü 18.00
20 Haziran 2020 Cumartesi
Küçük Kaymaklı - Göçmenköy İYSK 18.00
Gönyeli - Çetinkaya TSK 18.00
Merit A. Yeşilova - Baf Ülkü Yurdu 18.00
21 Haziran 2020 Pazar
Lefke - Cihangir GSK 20.00
24.HAFTA
26 Haziran 2020 Cuma SAAT
Çetinkaya TSK - Hamitköy ŞHSK 20.00
Baf Ülkü Yurdu - Gönyeli SK 20.00
27 Haziran 2020 Cumartesi
Düzkaya KOSK - Binatlı YSK 18.00
Göçmenköy İYSK - Gençlik Gücü TSK 20.00
Küçük Kaymaklı TSK - Merit A. Yeşilova 18.00
28 Haziran 2020 Pazar
Cihangir GSK - Yenicami AK 18.00
Mağusa Türk Gücü - Doğan Türk Birliği 20.00
Türk Ocağı Limasol - Lefke TSK 20.00