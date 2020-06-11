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Süper Lig’de heyecan yeniden başlıyor

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Süper Lig'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen 2019-2020 sezonuna, yaklaşık 3 ay aradan sonra yarın oynanacak maçlarla devam edilecek

Süper Lig’de heyecan yeniden başlıyor

Süper Lig'e, 16 Mart'ta oynanan 26. haftanın son karşılaşması olan Fraport TAV Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor maçının ardından Kovid-19 nedeniyle ara verilmişti. Lig heyecanı, 87 günlük aradan sonra 27. haftada yarın yapılacak Göztepe-Trabzonspor ve Fenerbahçe-Hes Kablo Kayserispor müsabakalarıyla kaldığı yerden sürecek.

Salgın dolayısıyla kapsamlı sağlık önlemleri altında gerçekleştirilecek müsabakalar seyircisiz oynanacak.

Seyircisiz karşılaşmalarda futbolcular dahil toplam 296 kişi stadyumda bulunacak.

TAKIMLAR 5 DEĞİŞİKLİK YAPABİLECEK

Süper Lig'in kalan 8 haftasında takımlar maçlarda 5 oyuncu değişikliği yapabilecek.

Takımlar, oyunun kesintiye uğratmaması için devre arasında yapılacaklar hariç maç esnasında en fazla 3 oyuncu değiştirebilecek.

Şampiyonluk yarışında önemli maçlar

Süper Lig'de şampiyonluk yarışında iddialı konumda bulunan takımlar sezonun kalan bölümde kritik maçlara çıkacak.

Ligde 53'er puana sahip Trabzonspor ile MedipolBaşakşehir bir ve ikinci sırada yer alırken, Galatasaray 50 puanla üçüncü, Demir Grup Sivasspor ise 49 puanla dördüncü sırada bulunuyor.

Özellikle ligin 29. haftasında MedipolBaşakşehir-Galatasaray maçı ile 30. haftadaki Galatasaray-Trabzonspor karşılaşması şampiyonluk yarışında büyük öneme sahip olacak.

Ligde sezunun son derbisi ise 33. haftada Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak.

27. HAFTANIN PROGRAMI

Süper Lig'de 27. hafta maçlarının programı şöyle:

YARIN

21.00 Göztepe-Trabzonspor (Gürsel Aksel)

21.00 Fenerbahçe-Hes Kablo Kayserispor (Ülker)

13 Haziran Cumartesi:

18.30 MedipolBaşakşehir-Aytemiz Alanyaspor (Başakşehir Fatih Terim)

21.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa (Yeni Malatya)

21.00 Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor (Vodafone Park)

14 Haziran Pazar:

18.30 Gençlerbirliği-İttifak Holding Konyaspor (Eryaman)

21.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray (ÇaykurDidi)

21.00 Gaziantep Futbol Kulübü-MKE Ankaragücü (Kalyon)

15 Haziran Pazartesi:

21.00 Demir Grup Sivasspor-Yukatel Denizlispor (Yeni 4 Eylül)

Puan durumu

Süper Lig'de 27. hafta maçları öncesindeki puan durumu şöyle:

Takımlar

O

G

B

M

A

Y

AV

P

1. 

TRABZONSPOR

26 

15 

59 

28 

31 

53 

2. 

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

26 

15 

50 

25 

25 

53 

3. 

GALATASARAY

26 

14 

44 

20 

24 

50 

4. 

DEMİR GRUP SİVASSPOR

26 

14 

47 

29 

18 

49 

5. 

BEŞİKTAŞ

26 

13 

40 

32 

44 

6. 

AYTEMİZ ALANYASPOR

26 

12 

44 

25 

19 

43 

7. 

FENERBAHÇE

26 

11 

46 

34 

12 

40 

8. 

GÖZTEPE

26 

10 

31 

30 

37 

9. 

GAZİANTEP FK

26 

10 

36 

41 

-5 

32 

10. 

YUKATEL DENİZLİSPOR

26 

11 

26 

34 

-8 

31 

11. 

FRAPORT TAV ANTALYASPOR

26 

10 

29 

43 

-14 

30 

12. 

GENÇLERBİRLİĞİ

26 

12 

33 

44 

-11 

28 

13. 

KASIMPAŞA

26 

14 

38 

50 

-12 

26 

14. 

İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR

26 

11 

10 

21 

33 

-12 

26 

15. 

BTCTURK YENİ MALATYASPOR

26 

13 

38 

40 

-2 

25 

16. 

ÇAYKUR RİZESPOR

26 

15 

26 

44 

-18 

25 

17. 

MKE ANKARAGÜCÜ

26 

13 

23 

45 

-22 

23 

18. 

HES KABLO KAYSERİSPOR

26 

14 

28 

62 

-34 

22

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