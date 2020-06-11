Süper Lig’de heyecan yeniden başlıyor

Süper Lig'e, 16 Mart'ta oynanan 26. haftanın son karşılaşması olan Fraport TAV Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor maçının ardından Kovid-19 nedeniyle ara verilmişti. Lig heyecanı, 87 günlük aradan sonra 27. haftada yarın yapılacak Göztepe-Trabzonspor ve Fenerbahçe-Hes Kablo Kayserispor müsabakalarıyla kaldığı yerden sürecek.
Salgın dolayısıyla kapsamlı sağlık önlemleri altında gerçekleştirilecek müsabakalar seyircisiz oynanacak.
Seyircisiz karşılaşmalarda futbolcular dahil toplam 296 kişi stadyumda bulunacak.
TAKIMLAR 5 DEĞİŞİKLİK YAPABİLECEK
Süper Lig'in kalan 8 haftasında takımlar maçlarda 5 oyuncu değişikliği yapabilecek.
Takımlar, oyunun kesintiye uğratmaması için devre arasında yapılacaklar hariç maç esnasında en fazla 3 oyuncu değiştirebilecek.
Şampiyonluk yarışında önemli maçlar
Süper Lig'de şampiyonluk yarışında iddialı konumda bulunan takımlar sezonun kalan bölümde kritik maçlara çıkacak.
Ligde 53'er puana sahip Trabzonspor ile MedipolBaşakşehir bir ve ikinci sırada yer alırken, Galatasaray 50 puanla üçüncü, Demir Grup Sivasspor ise 49 puanla dördüncü sırada bulunuyor.
Özellikle ligin 29. haftasında MedipolBaşakşehir-Galatasaray maçı ile 30. haftadaki Galatasaray-Trabzonspor karşılaşması şampiyonluk yarışında büyük öneme sahip olacak.
Ligde sezunun son derbisi ise 33. haftada Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak.
27. HAFTANIN PROGRAMI
Süper Lig'de 27. hafta maçlarının programı şöyle:
YARIN
21.00 Göztepe-Trabzonspor (Gürsel Aksel)
21.00 Fenerbahçe-Hes Kablo Kayserispor (Ülker)
13 Haziran Cumartesi:
18.30 MedipolBaşakşehir-Aytemiz Alanyaspor (Başakşehir Fatih Terim)
21.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa (Yeni Malatya)
21.00 Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor (Vodafone Park)
14 Haziran Pazar:
18.30 Gençlerbirliği-İttifak Holding Konyaspor (Eryaman)
21.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray (ÇaykurDidi)
21.00 Gaziantep Futbol Kulübü-MKE Ankaragücü (Kalyon)
15 Haziran Pazartesi:
21.00 Demir Grup Sivasspor-Yukatel Denizlispor (Yeni 4 Eylül)
Süper Lig'de 27. hafta maçları öncesindeki puan durumu şöyle:
|
Takımlar
|
O
|
G
|
B
|
M
|
A
|
Y
|
AV
|
P
|
1.
|
TRABZONSPOR
|
26
|
15
|
8
|
3
|
59
|
28
|
31
|
53
|
2.
|
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
|
26
|
15
|
8
|
3
|
50
|
25
|
25
|
53
|
3.
|
GALATASARAY
|
26
|
14
|
8
|
4
|
44
|
20
|
24
|
50
|
4.
|
DEMİR GRUP SİVASSPOR
|
26
|
14
|
7
|
5
|
47
|
29
|
18
|
49
|
5.
|
BEŞİKTAŞ
|
26
|
13
|
5
|
8
|
40
|
32
|
8
|
44
|
6.
|
AYTEMİZ ALANYASPOR
|
26
|
12
|
7
|
7
|
44
|
25
|
19
|
43
|
7.
|
FENERBAHÇE
|
26
|
11
|
7
|
8
|
46
|
34
|
12
|
40
|
8.
|
GÖZTEPE
|
26
|
10
|
7
|
9
|
31
|
30
|
1
|
37
|
9.
|
GAZİANTEP FK
|
26
|
8
|
8
|
10
|
36
|
41
|
-5
|
32
|
10.
|
YUKATEL DENİZLİSPOR
|
26
|
8
|
7
|
11
|
26
|
34
|
-8
|
31
|
11.
|
FRAPORT TAV ANTALYASPOR
|
26
|
7
|
9
|
10
|
29
|
43
|
-14
|
30
|
12.
|
GENÇLERBİRLİĞİ
|
26
|
7
|
7
|
12
|
33
|
44
|
-11
|
28
|
13.
|
KASIMPAŞA
|
26
|
7
|
5
|
14
|
38
|
50
|
-12
|
26
|
14.
|
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
|
26
|
5
|
11
|
10
|
21
|
33
|
-12
|
26
|
15.
|
BTCTURK YENİ MALATYASPOR
|
26
|
6
|
7
|
13
|
38
|
40
|
-2
|
25
|
16.
|
ÇAYKUR RİZESPOR
|
26
|
7
|
4
|
15
|
26
|
44
|
-18
|
25
|
17.
|
MKE ANKARAGÜCÜ
|
26
|
5
|
8
|
13
|
23
|
45
|
-22
|
23
|
18.
|
HES KABLO KAYSERİSPOR
|
26
|
5
|
7
|
14
|
28
|
62
|
-34
|
22