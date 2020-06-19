Süper Lig yolculuğu başlıyor

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Yönetim Kurulu, Sağlık Bakanlığı ile yapılan görüşme sonrası K-Pet Birinci Lig’in 20 Haziran 2020 tarihinde başlayacağını duyurmuştu.
5 oyuncu değişikliği hakkının da kullanılacağı K-Pet Birinci Lig’in maçları bugün başlıyor. K-Pet Birinci Lig’in 23. haftasının programı ve maçları yönetecek hakemlerşöyle;
23.HAFTA
20 Haziran 2020 Cumartesi
Mesarya – Esentepe, 100. Yıl Stadı, 18.00, İsfendiyar Açıksöz
Dörtyol – Gençler Birliği,Dörtyol Stadı, 18.00, Serkan Şimşek
Lapta - Görneç KSK, Şehit Şevket Kadir Stadı, 18.00, Hüseyin Özkan
Mormenekşe - Yonpaş Dumlupınar,Cemal Balses Stadı, 18.00 Mustafa Öztugay
Maraş - Girne Halk Evi, Halil Kartal Stadı, 18.00 Hüseyin Eyyüpler
Yalova - Çanakkale TSK, Tahsin Mertekçi Stadı, 18.00 Hakan Muhtaroğlu
Ozanköy - Karşıyaka ASK, Mustafa Özkayım Stadı, 18.00, Hakan Ünal