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Süper Lig yolculuğu başlıyor

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K-Pet Süper Lige yükselecek olan 3 takımın belirleneceği K-Pet Birinci Ligdekalan 8 maçlık periyod bugün oynanacak 5 maçla başlayacak

Süper Lig yolculuğu başlıyor

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Yönetim Kurulu, Sağlık Bakanlığı ile yapılan görüşme sonrası K-Pet Birinci Lig’in 20 Haziran 2020 tarihinde başlayacağını duyurmuştu.

5 oyuncu değişikliği hakkının da kullanılacağı K-Pet Birinci Lig’in maçları bugün başlıyor. K-Pet Birinci Lig’in 23. haftasının programı ve maçları yönetecek hakemlerşöyle;

23.HAFTA

20 Haziran 2020 Cumartesi                                        

Mesarya – Esentepe, 100. Yıl Stadı, 18.00, İsfendiyar Açıksöz                    

Dörtyol – Gençler Birliği,Dörtyol Stadı, 18.00, Serkan Şimşek                    

Lapta - Görneç KSK, Şehit Şevket Kadir Stadı, 18.00, Hüseyin Özkan                    

Mormenekşe - Yonpaş Dumlupınar,Cemal Balses Stadı, 18.00 Mustafa Öztugay                   

Maraş - Girne Halk Evi, Halil Kartal Stadı, 18.00 Hüseyin Eyyüpler                    

Yalova - Çanakkale TSK, Tahsin Mertekçi Stadı, 18.00 Hakan Muhtaroğlu                    

Ozanköy - Karşıyaka ASK, Mustafa Özkayım Stadı, 18.00, Hakan Ünal    

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