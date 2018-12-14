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Süper Lig takımları yerli teknik direktörlere emanet

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Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın göreve getirilmesiyle Spor Toto Süper Lig'de takım çalıştıran yabancı teknik direktör kalmadı

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Süper Lig takımları yerli teknik direktörlere emanet
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Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 15 haftada 10 takım, teknik direktör değişikliğine gitti.

Akhisarspor, Çaykur Rizespor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Kasımpaşa, Demir Grup Sivasspor, Aytemiz Alanyaspor, Atiker Konyaspor, Kayserispor ve Göztepe birer, Fenerbahçe ise iki kez teknik müdahalede bulundu.

Ligde son teknik direktör ayrılıkları Atiker Konyaspor, Kayserispor ve Göztepe'de yaşandı.

Atiker Konyaspor'da Rıza Çalımbay'ın yerine Aykut Kocaman göreve getirilirken, Kayserispor'da alınan üst üste 4 mağlubiyetin ardından Ertuğrul Sağlam dönemi sona erdi.

Kayserispor yeni teknik direktörü Hikmet Karaman yönetiminde çıktığı ilk maçta ligin flaş ekiplerinden Kasımpaşa'yı deplasmanda 3-0 mağlup etti.

Göztepe'de de alınan art arda 4 yenilgi üzerine Bayram Bektaş ile yollar ayrılırken, sezona Kasımpaşa'da başlayan Kemal Özdeş ile sözleşme imzalandı.

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