Süper Lig sesleri 'Yankı'lanıyor

Girne Halk Evi, Esentepe’yi Yankı’nın 3 golüyle mağlup ederek, üçüncülüğe yükselirken Süper Lige yükselme iddiasını artırdı. Esentepe ise ikinci sırada kaldı

K-PET Birinci Lig’de 26. haftanın erteleme maçında, Süper Lige yükselmeyi hedefleyen 2 takımın Girne Halk Evi ile Esentepe dün gece Mete Adanır Stadı’ndaki karşılaştı. Mücadeleden galip ayrılan taraf, hat trick yapan Yankı’nın golleriyle Girne Halk Evi oldu. Hasan Eriş’in yönettiği maçın ilk devresi dengeli geçerken Girne Halk Evi, 45. dakikada Yankı ile devreyi 1-0 önde tamamladı.

Girne Halk Evi, ikinci devreye etkili başlarken, Esentepe’den Onur 49’da kırmızı kart görünce ev sahibi oyun kontrolünü iyice eline aldı. 69’da skoru 2-0 yapan Yankı, 90+’da ise skoru belirledi. 3-0 Alınan 3 puanla Girne Halk Evi 47 puana yükselirken, Esentepe 52 puanda kaldı.