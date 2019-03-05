Süper Lig şekillendi

K-PET Süper Ligde 20. hafta geride kalırken, üstte ve altta lig şekillendi. İlk 3 sırada yer alan lider Yenicami, Mağusa Türk Gücü ve Doğan Türk Birliği’nin şampiyonluk mücadelesi verdiği ligde son 6 ise ligde kalma savaşı verecekler