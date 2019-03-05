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Süper Lig şekillendi

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K-PET Süper Ligde 20. hafta geride kalırken, üstte ve altta lig şekillendi. İlk 3 sırada yer alan lider Yenicami, Mağusa Türk Gücü ve Doğan Türk Birliği’nin şampiyonluk mücadelesi verdiği ligde son 6 ise ligde kalma savaşı verecekler

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Süper Lig şekillendi

K-PET Süper Ligde 20. hafta geride kalırken, üstte ve altta lig şekillendi. İlk 3 sırada yer alan lider Yenicami, Mağusa Türk Gücü ve Doğan Türk Birliği’nin şampiyonluk mücadelesi verdiği ligde son 6 ise ligde kalma savaşı verecekler

Ligde kalma mücadelesi veren Esentepe, Küçük Kaymaklı ve Binatlı maçlarını kazanırken, Gençler Birliği zorlu Baf Ülkü Yurdu deplasmanından puan çıkardı. Girne Halk Evi düşüşünü sürdürerek son sıraya gelirken, Gençlik Gücü de haftayı mağlubiyetle kapattı

K-PET Süper Lig Gol Krallığı yarışında haftayı 20 golle kapayan Ebuka’yı, 14’er golle Prince ve Peter ikinci sırada takip ediyorlar

Haftanın Takımı: Esentepe

Esentepe, önemli eksiklerle çıktığı, yarım saatten fazla 10 kişi oynadığı Doğan Türk Birliği deplasmanından 3 puanla dönerek, haftanın en önemli skoruna imza attı

Haftanın Yıldızı: Obide (Mağusa Türk Gücü)

Mağusa Türk Gücü savunmasının sigortası Obide, Okoli’ye geçit vermediği maçta attığı golle de Gönyeli’nin direncini kıran futbolcu oldu

Haftanın Teknik Direktörü: Gökmen Davutoğlu (Binatlı)

Gökmen Davutoğlu, zorlu Cihangir deplasmanına Binatlı’yı iyi hazırlarken, maça adeta mağlup başlayan takımına yaptığı müdahalelerle kritik galibiyetin gelmesini sağladı

Haftanın Hakemi: Kerem Eran (Küçük Kaymaklı – Türk Ocağı)

Kerem Eran özellikle ev sahibi açısından büyük önem taşıyan Küçük Kaymaklı – Türk Ocağı maçını, yardımcılarıyla birlikte başarıyla yönetti

Haftanın Kare Ası

Yusuf (MTG)

Mustafa Kılıç (Esentepe)

Candy (Lefke)

Kenneth (YAK)

Haftanın On Biri

Efe (Küçük Kaymaklı)

Yasin (MTG)

Sercan (KK)

Emin (YAK)

Halil Uçar (MTG)

Mahmut (Esentepe)

Hüseyin (KK)

Victory (Binatlı)

Yılmaz (Lefke)

Ebuka (YAK)

Francis (Esentepe)

K-PET Süper Ligde 20. haftada alınan sonuçlar

Yenicami – Gençlik Gücü: 4-1

MTG – Gönyeli, 3-0

Doğan T. B – Esentepe, 2-3

Cihangir – Binatlı, 2-3

Baf Ü. Y – Gençler Birliği, 3-3

K.Kaymaklı – Türk Ocağı 2-1

Merit A. Yeşilova – Çetinkaya 1-1

Lefke – Girne Halk Evi 4-2

K-Pet Süper Lig Puan Tablosu
 

O

G

B

M

A

Y

AV

P

1.

YENİCAMİ AK

20

15

3

2

56

23

33

48

2.

MAĞUSA TÜRK GÜCÜ

20

15

2

3

54

22

32

47

3.

DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ SK

20

14

0

6

42

21

21

42

4.

LEFKE TSK

20

10

4

6

37

28

9

34

5.

CİHANGİR GSK

20

10

3

7

39

36

3

33

6.

MERİT ALSANCAK YEŞİLOVA SK

20

10

3

7

35

35

0

33

7.

GÖNYELİ SK

20

10

2

8

33

28

5

32

8.

ÇETİNKAYA TSK

20

9

5

6

30

26

4

32

9.

TÜRK OCAĞI LİMASOL

20

9

3

8

36

26

10

30

10.

BAF ÜLKÜ YURDU

20

7

6

7

37

32

5

27

11.

GENÇLİK GÜCÜ TSK

20

6

4

10

40

48

-8

22

12.

BİNATLI YSK

20

5

3

12

28

49

-21

18

13.

KÜÇÜK KAYMAKLI TSK

20

3

7

10

22

49

-27

16

14.

L. GENÇLER BİRLİĞİ SK

20

3

6

11

22

49

-27

15

15.

ESENTEPE KKSK

20

4

1

15

20

43

-23

13

16.

GİRNE HALK EVİ

20

3

2

15

26

42

-16

11

K-PET Süper Ligde 21. hafta programı şöyle:

8 Mart Cuma, Saat 18:30

Çetinkaya – Lefke

9 Mart Cumartesi, Saat 14:30

TOL – MAY

Gönyeli – Cihangir

10 Mart Pazar, Saat 14:30

Esentepe – BÜY

Binatlı – KK

GG – DTB

Gençler Birliği – MTG

11 Mart Pazartesi, Saat 18:30

Girne Halk Evi - Yenicami

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