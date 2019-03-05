Süper Lig şekillendi

K-PET Süper Ligde 20. hafta geride kalırken, üstte ve altta lig şekillendi. İlk 3 sırada yer alan lider Yenicami, Mağusa Türk Gücü ve Doğan Türk Birliği’nin şampiyonluk mücadelesi verdiği ligde son 6 ise ligde kalma savaşı verecekler
Ligde kalma mücadelesi veren Esentepe, Küçük Kaymaklı ve Binatlı maçlarını kazanırken, Gençler Birliği zorlu Baf Ülkü Yurdu deplasmanından puan çıkardı. Girne Halk Evi düşüşünü sürdürerek son sıraya gelirken, Gençlik Gücü de haftayı mağlubiyetle kapattı
K-PET Süper Lig Gol Krallığı yarışında haftayı 20 golle kapayan Ebuka’yı, 14’er golle Prince ve Peter ikinci sırada takip ediyorlar
Haftanın Takımı: Esentepe
Esentepe, önemli eksiklerle çıktığı, yarım saatten fazla 10 kişi oynadığı Doğan Türk Birliği deplasmanından 3 puanla dönerek, haftanın en önemli skoruna imza attı
Haftanın Yıldızı: Obide (Mağusa Türk Gücü)
Mağusa Türk Gücü savunmasının sigortası Obide, Okoli’ye geçit vermediği maçta attığı golle de Gönyeli’nin direncini kıran futbolcu oldu
Haftanın Teknik Direktörü: Gökmen Davutoğlu (Binatlı)
Gökmen Davutoğlu, zorlu Cihangir deplasmanına Binatlı’yı iyi hazırlarken, maça adeta mağlup başlayan takımına yaptığı müdahalelerle kritik galibiyetin gelmesini sağladı
Haftanın Hakemi: Kerem Eran (Küçük Kaymaklı – Türk Ocağı)
Kerem Eran özellikle ev sahibi açısından büyük önem taşıyan Küçük Kaymaklı – Türk Ocağı maçını, yardımcılarıyla birlikte başarıyla yönetti
Haftanın Kare Ası
Yusuf (MTG)
Mustafa Kılıç (Esentepe)
Candy (Lefke)
Kenneth (YAK)
Haftanın On Biri
Efe (Küçük Kaymaklı)
Yasin (MTG)
Sercan (KK)
Emin (YAK)
Halil Uçar (MTG)
Mahmut (Esentepe)
Hüseyin (KK)
Victory (Binatlı)
Yılmaz (Lefke)
Ebuka (YAK)
Francis (Esentepe)
K-PET Süper Ligde 20. haftada alınan sonuçlar
Yenicami – Gençlik Gücü: 4-1
MTG – Gönyeli, 3-0
Doğan T. B – Esentepe, 2-3
Cihangir – Binatlı, 2-3
Baf Ü. Y – Gençler Birliği, 3-3
K.Kaymaklı – Türk Ocağı 2-1
Merit A. Yeşilova – Çetinkaya 1-1
Lefke – Girne Halk Evi 4-2
K-Pet Süper Lig Puan Tablosu
|
O
|
G
|
B
|
M
|
A
|
Y
|
AV
|
P
|
1.
|
20
|
15
|
3
|
2
|
56
|
23
|
33
|
48
|
2.
|
20
|
15
|
2
|
3
|
54
|
22
|
32
|
47
|
3.
|
20
|
14
|
0
|
6
|
42
|
21
|
21
|
42
|
4.
|
20
|
10
|
4
|
6
|
37
|
28
|
9
|
34
|
5.
|
20
|
10
|
3
|
7
|
39
|
36
|
3
|
33
|
6.
|
20
|
10
|
3
|
7
|
35
|
35
|
0
|
33
|
7.
|
20
|
10
|
2
|
8
|
33
|
28
|
5
|
32
|
8.
|
20
|
9
|
5
|
6
|
30
|
26
|
4
|
32
|
9.
|
20
|
9
|
3
|
8
|
36
|
26
|
10
|
30
|
10.
|
20
|
7
|
6
|
7
|
37
|
32
|
5
|
27
|
11.
|
20
|
6
|
4
|
10
|
40
|
48
|
-8
|
22
|
12.
|
20
|
5
|
3
|
12
|
28
|
49
|
-21
|
18
|
13.
|
20
|
3
|
7
|
10
|
22
|
49
|
-27
|
16
|
14.
|
20
|
3
|
6
|
11
|
22
|
49
|
-27
|
15
|
15.
|
20
|
4
|
1
|
15
|
20
|
43
|
-23
|
13
|
16.
|
20
|
3
|
2
|
15
|
26
|
42
|
-16
|
11
K-PET Süper Ligde 21. hafta programı şöyle:
8 Mart Cuma, Saat 18:30
Çetinkaya – Lefke
9 Mart Cumartesi, Saat 14:30
TOL – MAY
Gönyeli – Cihangir
10 Mart Pazar, Saat 14:30
Esentepe – BÜY
Binatlı – KK
GG – DTB
Gençler Birliği – MTG
11 Mart Pazartesi, Saat 18:30
Girne Halk Evi - Yenicami