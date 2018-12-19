Süper Lig Panoraması: Kartal yeniden zirvede

K-PET Süper Lig’in alt sıralarında Gençler Birliği haftalardan sonra düşme hattından yükselirken, Esentepe sonunculuğa, Girne Halk Evi ise düşme hattına geriledi
K-PET Süper Lig Gol Krallığı yarışında John Ebuka 13 gole ulaşırken, Okoli’ye 2 gol fark attı. Akande, Joseph ve Ertaç, 9’ar golle sıralanıyorlar
Haftanın Takımı: Binatlı
Binatlı, bire bir rakibi Esentepe ile deplasmanda oynadığı maçın 45 dakikasını 10 kişi oynamasına ve aleyhine 2 penaltı kullanılmasına rağmen kazanarak, hayati bir galibiyet aldı
Haftanın Yıldızı: Kenneth (Yenicami)
Kenneth, Yenicami’nin yeniden galibiyetle tanıştığı Merit Alsancak Yeşilova maçındaki yüksek performansını hat trick ile tamamlayarak, farklı galibiyetin mimarı oldu
Haftanın Teknik Adamı: Niyazi Göksun (Gençlik Gücü)
Niyazi Göksun, 8 hafta galibiyet özlemi çeken Gençlik Gücü’nü, zorlu Türk Ocağı maçına iyi motive ederken, uygulattığı farklı oyun formatıyla da galibiyetin gelmesini sağladı
Haftanın Hakemi: Fehim Dayı (Gençler Birliği – Gönyeli)
Fehim Dayı haftanın zorlu maçlarından olan Gençler Birliği – Gönyeli maçında, tecrübesini de kullanarak, yardımcıları ile uyum içerisinde başarılı bir yönetim sergiledi
Haftanın Kare Ası
Salih (Binatlı)
Hasan (BÜY)
İbrahim (DTB)
Faye (Çetinkaya)
Haftanın On Biri
Mustafa (GG)
Çağrı (DTB)
İltaç (GG)
Lawal (BÜY)
Hüseyin (Binatlı)
Ali (GG)
Erdinç (BÜY)
Zihni (YAK)
Ömer (Çetinkaya)
Ebuka (YAK)
Sertaç (Binatlı)
K-PET Süper Lig’de 13. haftada alınan sonuçlar şöyle:
Mağusa Türk Gücü - Lefke 1 – 1
Yenicami - Merit A.Yeşilova 6 – 2
Girne Halk Evi - Çetinkaya 1 – 2
Gençler Birliği-Gönyeli 0 – 0
Esentepe - Binatlı 1 – 2
DTB - Küçük Kaymaklı 2 – 0
Gençlik Gücü - Türk Ocağı 3 – 1
BÜY – Cihangir, 3 – 0
K-Pet Süper Lig Puan Tablosu
|
O
|
G
|
B
|
M
|
A
|
Y
|
AV
|
P
|
1.
|
13
|
10
|
2
|
1
|
37
|
15
|
22
|
32
|
2.
|
13
|
10
|
2
|
1
|
30
|
13
|
17
|
32
|
3.
|
13
|
8
|
0
|
5
|
26
|
15
|
11
|
24
|
4.
|
13
|
6
|
3
|
4
|
25
|
14
|
11
|
21
|
5.
|
13
|
6
|
3
|
4
|
18
|
17
|
1
|
21
|
6.
|
13
|
6
|
3
|
4
|
22
|
23
|
-1
|
21
|
7.
|
13
|
6
|
2
|
5
|
25
|
18
|
7
|
20
|
8.
|
13
|
6
|
2
|
5
|
23
|
19
|
4
|
20
|
9.
|
13
|
6
|
2
|
5
|
23
|
26
|
-3
|
20
|
10.
|
13
|
5
|
4
|
4
|
22
|
22
|
0
|
19
|
11.
|
13
|
3
|
4
|
6
|
25
|
31
|
-6
|
13
|
12.
|
13
|
4
|
1
|
8
|
16
|
25
|
-9
|
13
|
13.
|
13
|
2
|
7
|
4
|
12
|
24
|
-12
|
13
|
14.
|
13
|
1
|
5
|
7
|
12
|
28
|
-16
|
8
|
15.
|
13
|
2
|
1
|
10
|
17
|
27
|
-10
|
7
|
16.
|
13
|
2
|
1
|
10
|
10
|
26
|
-16
|
7
K-PET Süper Lig’de 14. hafta programı şöyle:
21 Aralık Cuma, saat 18:30
Çetinkaya – Yenicami, Atatürk Stadı
22 Aralık Cumartesi, saat 14:00
TOL – GHE, Mete Adanır Stadı
Küçük Kaymaklı – BÜY, Şht Hüseyin Ruso Stadı
Binatlı – GG, Üner Berkalp Stadı
23 Aralık Pazar, saat 14:00
Gönyeli –Esentepe, Atatürk Stadı
Cihangir – MTG, Cihangir Stadı
MAY – DTB, Mustafa Hidayet Çağlar Stadı
Lefke – Gençler Birliği, 16 Ağustos Stadı