Süper Lig Panoraması: Kartal yeniden zirvede

K-PET Süper Lig’de 13. hafta maçları sonunda liderlik el değiştirirken, Yenicami liderliğe yine Yenicami yükseldi. Mağusa Türk Gücü ise gol averajı ile ikinci sıraya geriledi

K-PET Süper Lig’in alt sıralarında Gençler Birliği haftalardan sonra düşme hattından yükselirken, Esentepe sonunculuğa, Girne Halk Evi ise düşme hattına geriledi

K-PET Süper Lig Gol Krallığı yarışında John Ebuka 13 gole ulaşırken, Okoli’ye 2 gol fark attı. Akande, Joseph ve Ertaç, 9’ar golle sıralanıyorlar

Haftanın Takımı: Binatlı

Binatlı, bire bir rakibi Esentepe ile deplasmanda oynadığı maçın 45 dakikasını 10 kişi oynamasına ve aleyhine 2 penaltı kullanılmasına rağmen kazanarak, hayati bir galibiyet aldı

Haftanın Yıldızı: Kenneth (Yenicami)

Kenneth, Yenicami’nin yeniden galibiyetle tanıştığı Merit Alsancak Yeşilova maçındaki yüksek performansını hat trick ile tamamlayarak, farklı galibiyetin mimarı oldu

Haftanın Teknik Adamı: Niyazi Göksun (Gençlik Gücü)

Niyazi Göksun, 8 hafta galibiyet özlemi çeken Gençlik Gücü’nü, zorlu Türk Ocağı maçına iyi motive ederken, uygulattığı farklı oyun formatıyla da galibiyetin gelmesini sağladı

Haftanın Hakemi: Fehim Dayı (Gençler Birliği – Gönyeli)

Fehim Dayı haftanın zorlu maçlarından olan Gençler Birliği – Gönyeli maçında, tecrübesini de kullanarak, yardımcıları ile uyum içerisinde başarılı bir yönetim sergiledi

Haftanın Kare Ası

Salih (Binatlı)

Hasan (BÜY)

İbrahim (DTB)

Faye (Çetinkaya)

Haftanın On Biri

Mustafa (GG)

Çağrı (DTB)

İltaç (GG)

Lawal (BÜY)

Hüseyin (Binatlı)

Ali (GG)

Erdinç (BÜY)

Zihni (YAK)

Ömer (Çetinkaya)

Ebuka (YAK)

Sertaç (Binatlı)

K-PET Süper Lig’de 13. haftada alınan sonuçlar şöyle:

Mağusa Türk Gücü - Lefke 1 – 1

Yenicami - Merit A.Yeşilova 6 – 2

Girne Halk Evi - Çetinkaya 1 – 2

Gençler Birliği-Gönyeli 0 – 0

Esentepe - Binatlı 1 – 2

DTB - Küçük Kaymaklı 2 – 0

Gençlik Gücü - Türk Ocağı 3 – 1

BÜY – Cihangir, 3 – 0

K-Pet Süper Lig Puan Tablosu



K-PET Süper Lig’de 14. hafta programı şöyle:

21 Aralık Cuma, saat 18:30

Çetinkaya – Yenicami, Atatürk Stadı

22 Aralık Cumartesi, saat 14:00

TOL – GHE, Mete Adanır Stadı

Küçük Kaymaklı – BÜY, Şht Hüseyin Ruso Stadı

Binatlı – GG, Üner Berkalp Stadı

23 Aralık Pazar, saat 14:00

Gönyeli –Esentepe, Atatürk Stadı

Cihangir – MTG, Cihangir Stadı

MAY – DTB, Mustafa Hidayet Çağlar Stadı

Lefke – Gençler Birliği, 16 Ağustos Stadı