Süper Lig maçlarının tümü Cumartesi

K-Pet Süper Lig’de 27. hafta maçlarının tümü, 14 Nisan Cumartesi günü oynanacak. K-Pet Birinci Lig, 27. hafta maçlarının tümü, 15 Nisan Pazar günü oynanacak.
K-Pet Süper Lig, 27. Hafta maçları
(14 Nisan Cumartesi: DoğanTürk Birliği-Gençler Birliği, Yeniboğaziçi-Türk Ocağı, Küçük Kaymaklı-Baf ÜlküYurdu, Binatlı-Cihangir, Ozanköy-Mağusa Türk Gücü, Yalova-Yenicami, MeritA.Yeşilova-Lefke, GAÜ Çetinkaya-Gençlik Gücü.)
K-Pet Birinci Lig, 27. Hafta maçları
(15 Nisan Pazar: Gönyeli-Dumlupınar, Esentepe-Değirmenlik, Lapta-Hamitköy, Mormenekşe-Girne Halk Evi,Göçmenköy-Görneç, KayaMehmetçik-Akova, Çanakkale-Maraş, Doğancı-B.Bağcıl.)