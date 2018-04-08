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Süper Lig maçlarının tümü Cumartesi

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Süper Lig maçlarının tümü Cumartesi
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K-Pet Süper Lig’de 27. hafta maçlarının tümü, 14 Nisan Cumartesi günü oynanacak. K-Pet Birinci Lig, 27. hafta maçlarının tümü, 15 Nisan Pazar günü oynanacak.

K-Pet Süper Lig, 27. Hafta maçları

(14 Nisan Cumartesi: DoğanTürk Birliği-Gençler Birliği, Yeniboğaziçi-Türk Ocağı, Küçük Kaymaklı-Baf ÜlküYurdu, Binatlı-Cihangir, Ozanköy-Mağusa Türk Gücü, Yalova-Yenicami, MeritA.Yeşilova-Lefke, GAÜ Çetinkaya-Gençlik Gücü.)

K-Pet Birinci Lig, 27. Hafta maçları

(15 Nisan Pazar: Gönyeli-Dumlupınar, Esentepe-Değirmenlik, Lapta-Hamitköy,  Mormenekşe-Girne Halk Evi,Göçmenköy-Görneç, KayaMehmetçik-Akova, Çanakkale-Maraş, Doğancı-B.Bağcıl.)

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