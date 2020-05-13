Mehmet Evram,“Süper Lige yükselmek istiyoruz. Süper Lig keyfini yaşamak isteriz. Sponsorumuzada Süper Lig sözümüz vardır.” açıklamasını yaptı

K-PET Birinci Lig'in ikincisi Yonpaş Dumlupınar'ın kulüp başkanı Mehmet Evram göreve devam etmek istediğini açıkladı.

Süper Lig keyfini yaşamak isteriz diyen Mehmet Evram'ın açıklamaları şöyle:

"Haziran ayında olağan genel kurulumuz vardır. Biz yaptığımız planlamalarda Süper Lige yükselmek istiyoruz. Bu nedenle de yönetim kurulu olarak göreve devam edip Süper Lig keyfini yaşamak isteriz. Tabii sponsorumuzYonpaş Orman İşletmelerinin desteği de bu yolda önemlidir. Zaten onlara Süper Lig sözümüz vardır.

Sözümüzü tutmak ve sponsorumuzun da desteği ile Süper Lig'de de ses getiren bir takım olmayı hedefliyoruz. Bunu da başaracağımıza inanıyorum."