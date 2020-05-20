Süper Lig'in 12 Haziran'da başlaması için anlaştılar

TFF Başkanı Nihat Özdemir, "18 Süper Lig kulübünün tamamı ile liglerin 12 Haziran'da başlaması noktasında anlaştık. 7 kulüp gelecek sezonun 21 takımla oynanması yönünde talepte bulundu" dedi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, daha önce 12 Haziran'da başlamayı planladıkları Süper Lig ile ilgili 28 Mayıs'ta yapacakları toplantıda son kararı vereceklerini söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle liglerin durumuyla ilgili TFF ile Kulüpler Birliği Vakfı, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bir araya geldi.

Toplantı salonunda bulunanların, koronavirüs önlemleri kapsamında sosyal mesafeye dikkat ederek otururken maske kullandıkları görüldü.

TFF Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın ve yönetici Hasan Akıncıoğlu, koronavirüs teşhisi konan Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin yanı sıra birçok kulüp başkanı da toplantıya video konferans yöntemiyle bağlandı. Çebi'nin moralinin yüksek ve enerjik olması dikkati çekti.

Toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Nihat Özdemir, koronavirüs sürecindeki gelişmeleri görüştüklerini belirterek, "Kulüpler Birliği Vakfımızın talebiyle 18 kulübümüz, ben ve başkan yardımcılarımın katılımıyla, 4 saate varan bir toplantı yaptık. Süper Lig takımlarımızın yaşadıkları ve bundan sonraki süreçte yaşayacakları bütün konuları masaya yatırdık ve gayet demokratik ortamda tartıştık." diye konuştu.

ÖZDEMİR: "KESİN KARAR 28 MAYIS'TA VERİLECEK"

Daha önce Süper Lig'in başlama tarihi olarak 12 Haziran'ı belirlediklerini aktaran Özdemir, "Bundan önce TFF yönetiminin açıkladığı Süper Lig'in 12 Haziran'da başlamasıyla ilgili 18 kulübün tam desteğiyle karar almış bulunuyoruz. Bununla ilgili Türkiye'deki şartların değişimini göz önünde bulunarak kesin tarihimizi 28 Mayıs'ta yapacağımız basın toplantısıyla kamuoyuna açıklamak üzere anlaşmaya vardık." ifadelerini kullandı.

"7 KULÜP BU SEZON KÜME DÜŞME OLMAMASI YÖNÜNDE TALEPTE BULUNDU"

TFF Başkanı, 7 kulübün bu sezon ligden düşme olmaması yönünde talepte bulunduğuna değinerek, "7 kulübümüz de federasyonumuza bu yıl ligden düşme olmaması, gelecek sezonun da 21 takımla oynanması konusunda müracatta bulundu. Federasyonumuz bu konuyu inceleyecek. Yönetim kurulu olarak gelecek sezonun kaç takımla oynanacağının, bu sezon ligden düşüp düşmeme kararını da önümüzdeki günlerde vereceğiz." açıklamasını yaptı.