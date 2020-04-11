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Süper Lig için Mayıs ayı ihtimali

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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanvekili Servet Yardımcı, koronavirüs nedeniyle ertelenen liglerin ne zaman başlayacağı ile ilgili konuştu. Yardımcı, “En erken tarih olarak Haziran demiştik ama Mayıs başında bir kez daha görüşeceğiz” dedi

Süper Lig için Mayıs ayı ihtimali

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanvekili Servet Yardımcı beIN Sports'a konuştu.

Son günlerin gündem maddesi olan “liglerin ne zaman başlayacağı” ile ilgili soruya Yardımcı “En erken tarih olarak Haziran demiştik fakat Mayıs başında bir kez daha görüşeceğiz” dedi.

UEFA’nın isteğinin liglerin tamamlanması olduğunu ifade eden Servet Yardımcı, “Tabii ki en önemli şey insan sağlığı gönül ister ki seyircili oynansın ama seyircisiz bile olsa liglerin oynanması için çalışmalar yapılıyor” ifadelerini kullandı.

“Bizim sadece 8 maç gününe ihtiyacımız var"

Süper Lig’in takvimle ilgili bir sıkıntısı olmadığını belirten Yardımcı, “Bizim sadece 8 maç gününe ihtiyacımız var, Avrupa’daki en şanslı liglerden biriyiz” dedi.

“Futbolun şu ana kadar yaşadığı en büyük kriz bu”

UEFA’nın önümüzdeki sezon bütün Finansal Fair Play kurallarında esnekliğe gideceğini de dile getiren Servet Yardımcı, “Futbolun şu ana kadar yaşadığı en büyük kriz bu” diye konuştu...

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanvekili Servet Yardımcı son olarak “Öncelikli hedefimiz gemiyi limana yanaştırmak, hasar tespitine sonra bakacağız, kulüplerimize yardımcı olacağız” diyerek açıklamalarını tamamladı.

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