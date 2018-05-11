Süper Lig için kazanma hedefindeler

Girne Halk Evi ile Hamitköy bugün Esentepe’de kritik bir maça çıkacak. GHE teknik direktörü Mustafa Özarabacı, “Hamitköy karşısında ligin rövanşını alacağımız, Süper Lig’in kapısını açacak galibiyeti alma hedefindeyiz” dedi Hamitköy teknik adamı Ahmet Sakallı ise Girne Halk Evi maçını kazanarak Dumlupınar ile final maçı oynamak istediklerine vurgu yaptı

K-PET Birinci Lig play off grubunda Girne Halk Evi ile Hamitköy bugün saat 16:30’da Esentepe Erdal Barut Stadı’nda kritik bir maça çıkacaklar.

Fehim Dayı’nın yöneteceği maçı Hamitköy kazanması halinde Süper Lige çıkmak için büyük avantaj yakalayacak. Maçı Girne Halk Evi’nin kazanması halinde ise kırmızı beyazlılar 13 sezon aradan sonra Süper Lige yükselecek. Beraberlik halinde de Girne Halk Evi’nin avantajı devam edecek. Zorlu maç öncesinde Girne Halk Evi teknik direktörü Mustafa Özarabacı ile Hamitköy teknik adamı Ahmet Sakallı, şu açıklamaları yaptılar:

Mustafa Özarabacı: Emeklerimizin karşılığını almak istiyoruz

“Uzun bir yolun sonuna geldik. Şu anda güzel bir pozisyondayız. Bunu kaybetmek istemiyoruz.

Bildiğim bir takım olan Hamitköy ile zor bir maç oynayacağız. Hamitköy karşısında ligin rövanşını alacağımız, bize Süper Lig’in kapısını açacak galibiyeti alma hedefindeyiz. Ligde durduramadığımız Özgür’ü de durdurmak ve finalden kayıpsız ayrılarak emeklerimizin karşılığını almak istiyoruz.

Hamitköy maçını kazanmamız halinde Süper Lige yükseleceğiz. Beraberlik halinde de avantajımız devam edecek. Mağlup olsak da şansımızı sürdüreceğiz.”

Ahmet Sakallı: Yolumuza devam edeceğiz

“Süper Lige yükselebilmemiz için play off grubunda oynayacağımız 3 maçı da kazanmak zorundayız. Girne Halk Evi maçını kazandığımız takdirde Dumlupınar maçı bizim için final maçı olacak.

Sezon başında koyduğumuz Süper Lige yükselme hedefi doğrultusunda play off maçlarına iyi başladık. Futbolcularımın iyi hazırlandıkları Girne Halk Evi maçından da istediğimizi alarak ayrılacağımız inancındayım. Beraberliğin de rakibimize yarayacağının bilinciyle mücadele edip, tribünlerden taraftarlarımızın da desteğini alarak, 3 puanı alıp yolumuza devam edeceğiz.”