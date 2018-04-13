Süper Lig günü

K-Pet Süper Lig’de haftanın tüm maçları bugün saat 16:00’da oynanacak. Şampiyonluk yarışını, play out hattını ve direk düşme hattını ilgilendiren maçların çokluğu haftanın zorluk derecesini de yukarıya çekiyor

K-Pet Süper Lig’de farklı hedeflerde olan iki takım Yalova ile Yenicami, Çatalköy Nihat Bağcıer Stadı’nda kozlarını paylaşacaklar. Haftanın zorluk derecesi en yüksek maçı olarak ön plana çıkan maçta, ligden direk düşmek istemeyen Yalova, şampiyonluk yolunda puan kaybetmek istemeyen Yenicami’yi konuk edecek. Bu önemli maçı, geçtiğimiz haftanın en başarılı hakemlerinden Turgay Misk yönetecek. Haftanın ön plana çıkan diğer maçında ise GAÜ Çetinkaya-Gençlik Gücü derbi maçı olacak.

K-Pet Ligler’inde haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

14 Nisan Cumartesi:

K-PET SÜPER LİG:

Ozanköy Mustafa Özkayım Stadı: Ozanköy-Mağusa Türk Gücü (Mehmet Sezener)

Yeniboğaziçi Osman Mehmet Ergün Stadı: Yeniboğaziçi-Türk Ocağı (Serhan Şimşek)

Lefkoşa Atatürk Stadı: GAÜ Çetinkaya-Gençlik Gücü (Ali Özer)

20 Temmuz Mete Adanır Stadı: Doğan Türk Birliği-Gençler Birliği (Hakan Muhtaroğlu)

Çatalköy Nihat Bağcıer Stadı: Yalova-Yenicami (Turgay Misk)

Güzelyurt Üner Berkalp Stadı: Binatlı-Cihangir (Fehim Dayı)

Lefkoşa Şht. Hüseyin Ruso Stadı: Küçük Kaymaklı-Baf Ülkü Yurdu (Hüseyin Özkan)

Alsancak Mustafa Hidayet Çağlar Stadı: Merit A.Yeşilova-Lefke (Hüseyin Eyyüpler)

K-PET BİRİNCİ LİG

Esentepe Erdal Barut Stadı: Esentepe-Değirmenlik (Serdar Bilgimer)

Mormenekşe Cemal Balses Stadı: Mormenekşe-Girne Halk Evi (Serkan Durmaz)

15 Nisan Pazar:

K-PET BİRİNCİ LİG

Gönyeli Stadı: Gönyeli-Dumlupınar (Utku Hamamcıoğlu)

Lapta Şht. Şevket Kadir Stadı: Lapta-Hamitköy (Mehmet Malek)

Göçmenköy Stadı: Göçmenköy-Görneç (Osman Küçük)

Mehmetçik Stadı: Kaya Mehmetçik-Akova (Osman Özpaşa)

Çanakkale Muharrem Döveç Stadı: Çanakkale-Maraş (Kerem Eran)

Lefke 16 Ağustos Stadı: Doğancı-B.Bağcıl (Evren Karademir)

(Not: Maçlar saat 16.00'da başlayacak.)