Süper Lig'de zirve karıştı

K-PET Süper Ligde 10. hafta geride kalırken zirve yarışı iyice karıştı. Lider Yenicami ile 5. sıradaki Baf Ülkü Yurdu arasında sadece 4 puan farkın bulunması, ligin tansiyonunun da daha fazla artmasını da beraberinde getiriyor

K-PET Süper Ligde 10. hafta geride kalırken zirve yarışı iyice karıştı. Lider Yenicami ile 5. sıradaki Baf Ülkü Yurdu arasında sadece 4 puan farkın bulunması, ligin tansiyonunun da daha fazla artmasını da beraberinde getiriyor

K-PET Süper Ligde alt sıralar da şekillenirken, ilk galibiyetini alan sonuncu Çetinkaya’dan, 10. Lefke’ye kadar sıralanan takımlar sıkıntılı bölgede bulunuyorlar

Türk Ocağı liglerin tek namağlup takımı olarak da 10. haftayı geride bırakırken, 3 haftadır da galibiyete hasret kalarak ilginç bir istatistik oluşturdu

K-PET Süper Lig Gol Krallığı yarışında Mishali ve Kossi 13’er gole ulaşırlarken, Peter, Ebuka ve Abaka, 10’ar golle sıralanıyorlar

Haftanın Takımı: Merit Alsancak Yeşilova

Son haftalarda çıkışa geçen Merit Alsancak Yeşilova, zorlu Göçmenköy deplasmanından 3 farklı galibiyete imza atarken, haftanın deplasmandan 3 puan çıkaran tek takımı oldu

Haftanın Yıldızı: Mustafa Yaşinses (Çetinkaya)

Çetinkaya, 10. haftada ilk galibiyetini alarak üzerindeki ölü toprağını atarken, Mustafa Yaşinses oynadığı hırslı futbolu ve yaptığı hat trick ile galibiyetin mimarı oldu

Haftanın Teknik Adamı: Gökmen Davutoğlu (Baf Ülkü Yurdu)

Baf Ülkü Yurdu teknik direktörü Gökmen Davutoğlu, Hamitköy karşısında geriye düşen takımının demoralize olmasını önlerken, uygulattığı taktikle de galibiyetin gelmesini sağladı

Haftanın Hakemi: Utku Hamamcıoğlu (Baf Ülkü Yurdu – Hamitköy)

Utku Hamamcıoğlu, Baf Ülkü Yurdu ile Hamitköy arasında oynanan maçta yardımcıları Özal Çağlayan ve Sertan Alkın ile birlikte uyum içerisinde başarılı bir yönetim sergiledi

Haftanın Kare Ası

Kani (Çetinkaya)

Memduh (MAY)

Adeola (BÜY)

Kone (Düzkaya)

Haftanın On Biri

İrfan (MAY)

Mustafa Akış (Düzkaya)

Hasan (BÜY)

Batuhan (Çetinkaya)

Mejdi (MAY)

Mustafa Salk (MAY)

Doğukan (Çetinkaya)

Hüseyin Hürben (Cihangir)

Arif (MTG)

Kossi (BÜY)

Okafor (KK)

K-PET Süper Ligde 10. haftada alınan sonuçlar şöyle;

K.Kaymaklı-Gönyeli, 4-1

Düzkaya-Gençlik Gücü, 3-2

BÜY-Hamitköy, 3-1

Göçmenköy-M.A.Yeşilova, 0-3

MTG-Lefke, 2-1

Türk Ocağı-Yenicami, 1-1

Çetinkaya-DTB, 3-0

Cihangir-Binatlı, 1-0

K-Pet Süper Lig Puan Tablosu





K-PET Süper Ligde 11. hafta programı

22 KASIM CUMA SAAT 19:00

Yenicami – MTG, Atatürk Stadı

23 KASIM CUMARTESİ SAAT 14:30

DTB - BÜY

Hamitköy – K.Kaymaklı

Binatlı – Türk Ocağı

24 KASIM PAZAR SAAT 14:30

Gönyeli – M.A.Yeşilova

Düzkaya – Göçmenköy

Gençlik Gücü – Cihangir

Lefke – Çetinkaya