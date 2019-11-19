Süper Lig'de zirve karıştı

K-PET Süper Ligde 10. hafta geride kalırken zirve yarışı iyice karıştı. Lider Yenicami ile 5. sıradaki Baf Ülkü Yurdu arasında sadece 4 puan farkın bulunması, ligin tansiyonunun da daha fazla artmasını da beraberinde getiriyor
K-PET Süper Ligde alt sıralar da şekillenirken, ilk galibiyetini alan sonuncu Çetinkaya’dan, 10. Lefke’ye kadar sıralanan takımlar sıkıntılı bölgede bulunuyorlar
Türk Ocağı liglerin tek namağlup takımı olarak da 10. haftayı geride bırakırken, 3 haftadır da galibiyete hasret kalarak ilginç bir istatistik oluşturdu
K-PET Süper Lig Gol Krallığı yarışında Mishali ve Kossi 13’er gole ulaşırlarken, Peter, Ebuka ve Abaka, 10’ar golle sıralanıyorlar
Haftanın Takımı: Merit Alsancak Yeşilova
Son haftalarda çıkışa geçen Merit Alsancak Yeşilova, zorlu Göçmenköy deplasmanından 3 farklı galibiyete imza atarken, haftanın deplasmandan 3 puan çıkaran tek takımı oldu
Haftanın Yıldızı: Mustafa Yaşinses (Çetinkaya)
Çetinkaya, 10. haftada ilk galibiyetini alarak üzerindeki ölü toprağını atarken, Mustafa Yaşinses oynadığı hırslı futbolu ve yaptığı hat trick ile galibiyetin mimarı oldu
Haftanın Teknik Adamı: Gökmen Davutoğlu (Baf Ülkü Yurdu)
Baf Ülkü Yurdu teknik direktörü Gökmen Davutoğlu, Hamitköy karşısında geriye düşen takımının demoralize olmasını önlerken, uygulattığı taktikle de galibiyetin gelmesini sağladı
Haftanın Hakemi: Utku Hamamcıoğlu (Baf Ülkü Yurdu – Hamitköy)
Utku Hamamcıoğlu, Baf Ülkü Yurdu ile Hamitköy arasında oynanan maçta yardımcıları Özal Çağlayan ve Sertan Alkın ile birlikte uyum içerisinde başarılı bir yönetim sergiledi
Haftanın Kare Ası
Kani (Çetinkaya)
Memduh (MAY)
Adeola (BÜY)
Kone (Düzkaya)
Haftanın On Biri
İrfan (MAY)
Mustafa Akış (Düzkaya)
Hasan (BÜY)
Batuhan (Çetinkaya)
Mejdi (MAY)
Mustafa Salk (MAY)
Doğukan (Çetinkaya)
Hüseyin Hürben (Cihangir)
Arif (MTG)
Kossi (BÜY)
Okafor (KK)
K-PET Süper Ligde 10. haftada alınan sonuçlar şöyle;
K.Kaymaklı-Gönyeli, 4-1
Düzkaya-Gençlik Gücü, 3-2
BÜY-Hamitköy, 3-1
Göçmenköy-M.A.Yeşilova, 0-3
MTG-Lefke, 2-1
Türk Ocağı-Yenicami, 1-1
Çetinkaya-DTB, 3-0
Cihangir-Binatlı, 1-0
K-Pet Süper Lig Puan Tablosu
|
O
|
G
|
B
|
M
|
A
|
Y
|
AV
|
P
|
1.
|
10
|
7
|
2
|
1
|
33
|
17
|
16
|
23
|
2.
|
10
|
7
|
1
|
2
|
33
|
11
|
22
|
22
|
3.
|
10
|
6
|
4
|
0
|
20
|
9
|
11
|
22
|
4.
|
10
|
7
|
0
|
3
|
25
|
16
|
9
|
21
|
5.
|
10
|
6
|
1
|
3
|
23
|
25
|
-2
|
19
|
6.
|
10
|
5
|
2
|
3
|
18
|
13
|
5
|
17
|
7.
|
10
|
5
|
1
|
4
|
22
|
15
|
7
|
16
|
8.
|
10
|
4
|
3
|
3
|
15
|
16
|
-1
|
15
|
9.
|
10
|
4
|
2
|
4
|
21
|
18
|
3
|
14
|
10.
|
10
|
3
|
3
|
4
|
15
|
18
|
-3
|
12
|
11.
|
10
|
3
|
2
|
5
|
19
|
29
|
-10
|
11
|
12.
|
10
|
3
|
1
|
6
|
15
|
28
|
-13
|
10
|
13.
|
10
|
2
|
2
|
6
|
17
|
26
|
-9
|
8
|
14.
|
10
|
2
|
1
|
7
|
15
|
22
|
-7
|
7
|
15.
|
10
|
2
|
1
|
7
|
14
|
29
|
-15
|
7
|
16.
|
10
|
1
|
0
|
9
|
11
|
24
|
-13
|
3
K-PET Süper Ligde 11. hafta programı
22 KASIM CUMA SAAT 19:00
Yenicami – MTG, Atatürk Stadı
23 KASIM CUMARTESİ SAAT 14:30
DTB - BÜY
Hamitköy – K.Kaymaklı
Binatlı – Türk Ocağı
24 KASIM PAZAR SAAT 14:30
Gönyeli – M.A.Yeşilova
Düzkaya – Göçmenköy
Gençlik Gücü – Cihangir
Lefke – Çetinkaya