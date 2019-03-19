Süper Lig'de zirve de dip de aynı

K-PET Süper Ligde lider Yenicami ile Mağusa Türk Gücü zirve yarışında yollarına devam ederlerken, Doğan Türk Birliği geriden onları takip ediyor

K-PET Süper Ligde lider Yenicami ile Mağusa Türk Gücü zirve yarışında yollarına devam ederlerken, Doğan Türk Birliği geriden onları takip ediyor

K-PET Süper Ligin alt sıralarında sonuncu Girne Halk Evi dipte umutlarını azaltmaya devam ederken, Gençler Birliği düşme hattında kaldı. Esentepe ve Binatlı play out hattında kaldırlar

Küçük Kaymaklı’nın ve Gençlik Gücü’nün çıkışları sürerken, düşüşü devam eden Baf Ülkü Yurdu play out hattına geriledi

K-PET Süper Lig Gol Krallığı yarışında Ebuka 25 gole ulaşarak liderliğini sürdürürken, Peter ve Boateng, 17’şer golle Ebuka’yı takip ediyorlar

Haftanın Takımı: Gençlik Gücü

Gençlik Gücü bire bir rakiplerinden Baf Ülkü Yurdu ile deplasmanda oynadığı maçı kazanarak çıkışını sürdürürken, haftalar sonra play out hattından yukarıya çıktı

Haftanın Yıldızı: Henry (Cihangir)

Cihangir’in tek yabancısı olarak Gençler Birliği maçına çıkan Henry, geriye düşen takımını oynadığı futbol ve attığı gollerle galibiyete taşıyan futbolcu oldu

Haftanın Teknik Adamı: Sedat Devecioğlu (Yenicami)

Sedat Devecioğlu zorlu Lefke deplasmanına iyi hazırlarken, maç içindeki yerinde müdahaleleriyle de farklı galibiyetin gelmesini sağladı

Haftanın Hakemi: Evren Karademir (Cihangir – Gençler Birliği)

Evren Karademir ve yardımcıları haftanın çekişmeli maçlarından olan Cihangir – Gençler Birliği maçını başarıyla yöneterek, formda olduğunu gösterdi

Haftanın Kare Ası

Ercan (YAK)

Berkem (KK)

Idan (GG)

Amani (Çetinkaya)

Haftanın On Biri

İrfan (MAY)

Yasin (MTG)

Hakan (Çetinkaya)

Serhan (DTB)

Bahadır (KK)

Hüseyin Adal (KK)

Fırat (Cihangir)

Hascan (YAK)

Prince (GG)

Yasin (MAY)

Ebuka (YAK)

K-PET Süper Ligde 22. haftada alınan sonuçlar şöyle:

Çetinkaya – TOL, 4-0

MTG – Esentepe, 3-0

BÜY – GG, 3-5

Cihangir – Gençler Birliği, 2-1

Lefke – Yenicami, 0-3

KK – Gönyeli, 1-0

DTB – GHE, 2-0

MA Yeşilova – Binatlı, 3-1

K-Pet Süper Lig Puan Tablosu



K-PET Süper 23. hafta programı şöyle:

22 Mart Cuma, Saat 18:30

Gönyeli – Yeşilova, Atatürk Stadı

23 Mart Cumartesi, Saat 14:30

Esentepe – Cihangir, Erdal Barut Stadı

GHE – Baf Ülkü Yurdu, Mete Adanır Stadı

Binatlı – Çetinkaya, Üner Berkalp Stadı

Gençler Birliği – Küçük Kaymaklı, Cumhuriyet Stadı

24 Mart Pazar, Saat 14:30

Yenicami – DTB, Atatürk Stadı

TOL – Lefke, Mete Adanır Stadı

GG – MTG, Şht Hüseyin Ruso Stadı