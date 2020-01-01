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Süper Lig'de yaprak dökümü

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Süper Lig'in ilk yarısında iyi sonuç alamayan takımlar her zaman olduğu gibi faturayı teknik direktörlere kesti. 17 hafta sonunda 8 takımda 13 teknik adam ile yollar ayrıldı

Süper Lig'de yaprak dökümü

Süper Lig'in ilk yarısında 8 takımda 13 teknik direktörün görevine son verildi. 3 teknik direktör ile yollarını ayıran İstikbal Mobilya Kayserispor bu alanda ilk sırada Hikmet Karaman, Samet Aybaba ve Bülent Uygun ile aradığını bulamayan sarı kırmızılılar, ligin ikinci yarısına Robert Prosinecki ile başlayacak.

Sezon başlamadan İbrahim Üzülmez ile 1 yıllık anlaşma imzalayan Kasımpaşa, birkaç saat sonra sözleşmenin feshedildiğini açıkladı. Kemal Özdeş ile 13 hafta yoluna devam eden Lacivert Beyazlılar, Tayfur Havutcu ile de istediği çıkışı yakalayamadı.

Aykan Atik yönetiminde lige merhaba diyen MKE Ankaragücü’nün ikinci tercihi Metin Diyadin oldu. 8 maçta 1 galibiyet alan Diyadin ile de yollarını ayıran sarı lacivertliler, takımı 4'üncü kez Mustafa Kaplan'a emanet etti. Kaplan, sezona bir başka başkent ekibi olan Gençlerbirliği’nde başlamıştı.

Deneyimli çalıştırıcı yönetiminde 9 haftada bir galibiyet alan başkent ekibi, Hamza Hamzaoğlu ile çıkışa geçti ve 8 maçta 12 puan topladı. Bülent Korkmaz ve Stjepan Tomas ile başarılı sonuçlar alamayan Antalyaspor, ilk yarıyı küme düşme hattında kapattı.

Üçüncü sırada bulunan Trabzonspor ise Ünal Karaman ile yollarını ayırdı. Bu iki takım, henüz yeni bir teknik direktör ile anlaşma sağlamadı.

Yukatel Denizlispor,Yücel İldiz’in yerine Mehmet Özdilek, Göztepe ise Tamer Tuna’nın yerine İlhan Palut ile yoluna devam ediyor.

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