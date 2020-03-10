Süper Lig'de kısır hafta

K-PET Süper Ligin 22. Haftası sezonun gol bakımından en kısır haftası olurken, 8 maçta 23 gol atıldı. Lider Mağusa Türk Gücü, takipçilerinin yine takıldığı haftayı yine farklı galibiyetle tamamlayarak şampiyonluk yolunda ilerleyişini sürdürdü
K-PET Süper Ligin dibinde Gençlik Gücü işini oldukça zora sokarken, Düzkaya düşme hattından kurtulma umutlarını yeşertip, Çetinkaya ile olan puan farkını 2’ye indirdi
Çetinkaya, Binatlı, Hamitköy ve Gönyeli play out hattında sıkıntılı bölgede yer alırlarken, Göçmenköy de tehlikeyi fazlasıyla hissetmeye başladı. Binatlı haftanın tek deplasman galibiyetini alarak dikkat çekti
K-PET Süper Lig Gol Krallığı yarışında John Ebuka 27 gole ulaşırken, Peter Ebi 22 golle John’u takibi sürdürüyor
Haftanın Takımı: Düzkaya
Düzkaya, ligde kalma umutlarını yeşertmek için mutlak kazanması gereken zorlu Lefke maçını tek golle de olsa kazanıp, hedefine ulaştı
Haftanın Yıldızı: Ünal Kaya (Mağusa Türk Gücü)
Mağusa Türk Gücü orta sahasının dinamosu Ünal Kaya, Gönyeli karşısında da sahada basmadık yer bırakmazken, attığı mükemmel golle de takımının farklı galibiyetine katkı koydu
Haftanın Teknik Direktörü: İltaç Karayel (Binatlı)
İltaç Karayel play out hattından kurtulma mücadelesi veren Binatlı’ya, Göçmenköy deplasmanında uygulattığı oyun planı ve yerinde değişiklikleri ile Başkent’te üst üste 2. galibiyeti kazandırdı
Haftanın Hakemi: Serkan Şimşek (Baf Ülkü Yurdu – Küçük Kaymaklı)
Serkan Şimşek özellikle Baf Ülkü Yurdu açısından büyük önem taşıyan Baf Ülkü Yurdu – Küçük Kaymaklı maçında yardımcıları ile uyum içerisinde başarılı bir yönetim sergiledi
Haftanın Kare Ası
Yunus (Binatlı)
Yasin (MTG)
Ali Avcısoyu (TOL)
Kone (Cihangir)
Haftanın On Biri
Erdoğan (BÜY)
Mert (Hamitköy)
Yunus (Düzkaya)
Talat (Düzkaya)
Berkem (Binatlı)
Mehmet Gürlü (MTG)
Binya (Düzkaya)
Dinopeter (MTG)
Ahmet Can (Düzkaya)
Peter Ebi (MTG)
Debola (Binatlı)
K-PET Süper Ligde 22. Haftada alınan sonuçlar şöyle:
Türk Ocağı – Hamitköy, 2-2
Çetinkaya – Yeşilova, 2-2
MTG – Gönyeli, 4-1
Cihangir – DTB, 2-2
Göçmenköy – Binatlı, 0-2
GG – YAK, 1-1
BÜY – KK, 1-0
Düzkaya – Lefke, 1-0
K-Pet Süper Lig Puan Tablosu
|
O
|
G
|
B
|
M
|
A
|
Y
|
AV
|
P
|
1.
|
22
|
18
|
2
|
2
|
73
|
23
|
50
|
56
|
2.
|
22
|
14
|
2
|
6
|
46
|
29
|
17
|
44
|
3.
|
22
|
12
|
7
|
3
|
38
|
23
|
15
|
43
|
4.
|
22
|
12
|
3
|
7
|
52
|
34
|
18
|
39
|
5.
|
22
|
12
|
3
|
7
|
56
|
39
|
17
|
39
|
6.
|
22
|
11
|
4
|
7
|
63
|
42
|
21
|
37
|
7.
|
22
|
10
|
3
|
9
|
41
|
40
|
1
|
32
|
8.
|
22
|
9
|
4
|
9
|
35
|
39
|
-4
|
31
|
9.
|
22
|
8
|
4
|
10
|
32
|
46
|
-14
|
28
|
10.
|
22
|
7
|
5
|
10
|
28
|
39
|
-11
|
26
|
11.
|
22
|
8
|
1
|
13
|
46
|
58
|
-12
|
25
|
12.
|
22
|
7
|
4
|
11
|
39
|
53
|
-14
|
25
|
13.
|
22
|
7
|
3
|
12
|
35
|
44
|
-9
|
24
|
14.
|
22
|
5
|
4
|
13
|
29
|
44
|
-15
|
19
|
15.
|
22
|
5
|
2
|
15
|
27
|
60
|
-33
|
17
|
16.
|
22
|
3
|
5
|
14
|
25
|
52
|
-27
|
14
K-PET Süper Ligde 23. Hafta programı şöyle:
14 Mart, Saat 14:30
Gönyeli – Çetinkaya, Gönyeli Stadı
Binatlı – Gençlik Gücü, Üner Berkalp Stadı
M. A. Yeşilova – Baf Ü.Yurdu, Orhan Dural Stadı
15 Mart, Saat 14:30
Yenicami – Düzkaya, Atatürk Stadı
Hamitköy – MTG, Esat Erdoğmuş Stadı
Küçük Kaymaklı – Göçmenköy, Şht Hüseyin Ruso Stadı
Lefke – Cihangir, 16 Ağustos Stadı
16 Mart, Saat 18:00
DTB – TOL, Mete Adanır Stadı