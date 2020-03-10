banner411
banner69
Başka memlekette yaşayamam
Başka memlekette yaşayamam
74 0
Başkan veznede
Başkan veznede
93 0
 
Polaris Kış Kupası tamamlandı
Polaris Kış Kupası tamamlandı
18 0
34 0
Bu yollara müdahale edilmeyecek mi?
Bu yollara müdahale edilmeyecek mi?
47 0
Girne aldı başını gidiyor
Girne aldı başını gidiyor
151 0
Eylemcilere biber gazlı müdahale
Eylemcilere biber gazlı müdahale
163 1
banner374

Süper Lig'de kısır hafta

banner27

K-PET Süper Ligin 22. Haftası sezonun gol bakımından en kısır haftası olurken, 8 maçta 23 gol atıldı. Lider Mağusa Türk Gücü, takipçilerinin yine takıldığı haftayı yine farklı galibiyetle tamamlayarak şampiyonluk yolunda ilerleyişini sürdürdü

Süper Lig'de kısır hafta

K-PET Süper Ligin 22. Haftası sezonun gol bakımından en kısır haftası olurken, 8 maçta 23 gol atıldı. Lider Mağusa Türk Gücü, takipçilerinin yine takıldığı haftayı yine farklı galibiyetle tamamlayarak şampiyonluk yolunda ilerleyişini sürdürdü

K-PET Süper Ligin dibinde Gençlik Gücü işini oldukça zora sokarken, Düzkaya düşme hattından kurtulma umutlarını yeşertip, Çetinkaya ile olan puan farkını 2’ye indirdi

Çetinkaya, Binatlı, Hamitköy ve Gönyeli play out hattında sıkıntılı bölgede yer alırlarken, Göçmenköy de tehlikeyi fazlasıyla hissetmeye başladı. Binatlı haftanın tek deplasman galibiyetini alarak dikkat çekti

K-PET Süper Lig Gol Krallığı yarışında John Ebuka 27 gole ulaşırken, Peter Ebi 22 golle John’u takibi sürdürüyor

Haftanın Takımı: Düzkaya

Düzkaya, ligde kalma umutlarını yeşertmek için mutlak kazanması gereken zorlu Lefke maçını tek golle de olsa kazanıp, hedefine ulaştı

Haftanın Yıldızı: Ünal Kaya (Mağusa Türk Gücü)

Mağusa Türk Gücü orta sahasının dinamosu Ünal Kaya, Gönyeli karşısında da sahada basmadık yer bırakmazken, attığı mükemmel golle de takımının farklı galibiyetine katkı koydu

Haftanın Teknik Direktörü: İltaç Karayel (Binatlı)

İltaç Karayel play out hattından kurtulma mücadelesi veren Binatlı’ya, Göçmenköy deplasmanında uygulattığı oyun planı ve yerinde değişiklikleri ile Başkent’te üst üste 2. galibiyeti kazandırdı

Haftanın Hakemi: Serkan Şimşek (Baf Ülkü Yurdu – Küçük Kaymaklı)

Serkan Şimşek özellikle Baf Ülkü Yurdu açısından büyük önem taşıyan Baf Ülkü Yurdu – Küçük Kaymaklı maçında yardımcıları ile uyum içerisinde başarılı bir yönetim sergiledi

Haftanın Kare Ası

Yunus (Binatlı)

Yasin (MTG)

Ali Avcısoyu (TOL)

Kone (Cihangir)

Haftanın On Biri

Erdoğan (BÜY)

Mert (Hamitköy)

Yunus (Düzkaya)

Talat (Düzkaya)

Berkem (Binatlı)

Mehmet Gürlü (MTG)

Binya (Düzkaya)

Dinopeter (MTG)

Ahmet Can (Düzkaya)

Peter Ebi (MTG)

Debola (Binatlı)

K-PET Süper Ligde 22. Haftada alınan sonuçlar şöyle:

Türk Ocağı – Hamitköy, 2-2

Çetinkaya – Yeşilova, 2-2

MTG – Gönyeli, 4-1

Cihangir – DTB, 2-2

Göçmenköy – Binatlı, 0-2

GG – YAK, 1-1

BÜY – KK, 1-0

Düzkaya – Lefke, 1-0

K-Pet Süper Lig Puan Tablosu
 

O

G

B

M

A

Y

AV

P

1.

Mağusa Türk Gücü

22

18

2

2

73

23

50

56

2.

Doğan Türk Birliği

22

14

2

6

46

29

17

44

3.

Türk Ocağı Limasol

22

12

7

3

38

23

15

43

4.

Cihangir GSK

22

12

3

7

52

34

18

39

5.

Merit Alsancak Yeşilova

22

12

3

7

56

39

17

39

6.

Yenicami AK

22

11

4

7

63

42

21

37

7.

Küçük Kaymaklı TSK

22

10

3

9

41

40

1

32

8.

Lefke TSK

22

9

4

9

35

39

-4

31

9.

Baf Ülkü Yurdu

22

8

4

10

32

46

-14

28

10.

Göçmenköy İYSK

22

7

5

10

28

39

-11

26

11.

Gönyeli SK

22

8

1

13

46

58

-12

25

12.

Hamitköy ŞHSK

22

7

4

11

39

53

-14

25

13.

Binatlı YSK

22

7

3

12

35

44

-9

24

14.

Çetinkaya TSK

22

5

4

13

29

44

-15

19

15.

Düzkaya KOSK

22

5

2

15

27

60

-33

17

16.

Gençlik Gücü TSK

22

3

5

14

25

52

-27

14

K-PET Süper Ligde 23. Hafta programı şöyle:

14 Mart, Saat 14:30

Gönyeli – Çetinkaya, Gönyeli Stadı

Binatlı – Gençlik Gücü, Üner Berkalp Stadı

M. A. Yeşilova  – Baf Ü.Yurdu, Orhan Dural Stadı

15 Mart, Saat 14:30

Yenicami – Düzkaya, Atatürk Stadı

Hamitköy – MTG, Esat Erdoğmuş Stadı

Küçük Kaymaklı – Göçmenköy, Şht Hüseyin Ruso Stadı

Lefke – Cihangir, 16 Ağustos Stadı

16 Mart, Saat 18:00

DTB – TOL, Mete Adanır Stadı

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.