Süper Lig'de kısır hafta

K-PET Süper Ligin 22. Haftası sezonun gol bakımından en kısır haftası olurken, 8 maçta 23 gol atıldı. Lider Mağusa Türk Gücü, takipçilerinin yine takıldığı haftayı yine farklı galibiyetle tamamlayarak şampiyonluk yolunda ilerleyişini sürdürdü

K-PET Süper Ligin 22. Haftası sezonun gol bakımından en kısır haftası olurken, 8 maçta 23 gol atıldı. Lider Mağusa Türk Gücü, takipçilerinin yine takıldığı haftayı yine farklı galibiyetle tamamlayarak şampiyonluk yolunda ilerleyişini sürdürdü K-PET Süper Ligin dibinde Gençlik Gücü işini oldukça zora sokarken, Düzkaya düşme hattından kurtulma umutlarını yeşertip, Çetinkaya ile olan puan farkını 2’ye indirdi Çetinkaya, Binatlı, Hamitköy ve Gönyeli play out hattında sıkıntılı bölgede yer alırlarken, Göçmenköy de tehlikeyi fazlasıyla hissetmeye başladı. Binatlı haftanın tek deplasman galibiyetini alarak dikkat çekti K-PET Süper Lig Gol Krallığı yarışında John Ebuka 27 gole ulaşırken, Peter Ebi 22 golle John’u takibi sürdürüyor Haftanın Takımı: Düzkaya Düzkaya, ligde kalma umutlarını yeşertmek için mutlak kazanması gereken zorlu Lefke maçını tek golle de olsa kazanıp, hedefine ulaştı Haftanın Yıldızı: Ünal Kaya (Mağusa Türk Gücü) Mağusa Türk Gücü orta sahasının dinamosu Ünal Kaya, Gönyeli karşısında da sahada basmadık yer bırakmazken, attığı mükemmel golle de takımının farklı galibiyetine katkı koydu Haftanın Teknik Direktörü: İltaç Karayel (Binatlı) İltaç Karayel play out hattından kurtulma mücadelesi veren Binatlı’ya, Göçmenköy deplasmanında uygulattığı oyun planı ve yerinde değişiklikleri ile Başkent’te üst üste 2. galibiyeti kazandırdı Haftanın Hakemi: Serkan Şimşek (Baf Ülkü Yurdu – Küçük Kaymaklı) Serkan Şimşek özellikle Baf Ülkü Yurdu açısından büyük önem taşıyan Baf Ülkü Yurdu – Küçük Kaymaklı maçında yardımcıları ile uyum içerisinde başarılı bir yönetim sergiledi Haftanın Kare Ası Yunus (Binatlı) Yasin (MTG) Ali Avcısoyu (TOL) Kone (Cihangir) Haftanın On Biri Erdoğan (BÜY) Mert (Hamitköy) Yunus (Düzkaya) Talat (Düzkaya) Berkem (Binatlı) Mehmet Gürlü (MTG) Binya (Düzkaya) Dinopeter (MTG) Ahmet Can (Düzkaya) Peter Ebi (MTG) Debola (Binatlı) K-PET Süper Ligde 22. Haftada alınan sonuçlar şöyle: Türk Ocağı – Hamitköy, 2-2 Çetinkaya – Yeşilova, 2-2 MTG – Gönyeli, 4-1 Cihangir – DTB, 2-2 Göçmenköy – Binatlı, 0-2 GG – YAK, 1-1 BÜY – KK, 1-0 Düzkaya – Lefke, 1-0 K-Pet Süper Lig Puan Tablosu

O G B M A Y AV P 1. Mağusa Türk Gücü 22 18 2 2 73 23 50 56 2. Doğan Türk Birliği 22 14 2 6 46 29 17 44 3. Türk Ocağı Limasol 22 12 7 3 38 23 15 43 4. Cihangir GSK 22 12 3 7 52 34 18 39 5. Merit Alsancak Yeşilova 22 12 3 7 56 39 17 39 6. Yenicami AK 22 11 4 7 63 42 21 37 7. Küçük Kaymaklı TSK 22 10 3 9 41 40 1 32 8. Lefke TSK 22 9 4 9 35 39 -4 31 9. Baf Ülkü Yurdu 22 8 4 10 32 46 -14 28 10. Göçmenköy İYSK 22 7 5 10 28 39 -11 26 11. Gönyeli SK 22 8 1 13 46 58 -12 25 12. Hamitköy ŞHSK 22 7 4 11 39 53 -14 25 13. Binatlı YSK 22 7 3 12 35 44 -9 24 14. Çetinkaya TSK 22 5 4 13 29 44 -15 19 15. Düzkaya KOSK 22 5 2 15 27 60 -33 17 16. Gençlik Gücü TSK 22 3 5 14 25 52 -27 14 K-PET Süper Ligde 23. Hafta programı şöyle: 14 Mart, Saat 14:30 Gönyeli – Çetinkaya, Gönyeli Stadı Binatlı – Gençlik Gücü, Üner Berkalp Stadı M. A. Yeşilova – Baf Ü.Yurdu, Orhan Dural Stadı 15 Mart, Saat 14:30 Yenicami – Düzkaya, Atatürk Stadı Hamitköy – MTG, Esat Erdoğmuş Stadı Küçük Kaymaklı – Göçmenköy, Şht Hüseyin Ruso Stadı Lefke – Cihangir, 16 Ağustos Stadı 16 Mart, Saat 18:00 DTB – TOL, Mete Adanır Stadı