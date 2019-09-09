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Süper Lig'de ilk hafta statları açıklandı

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Süper Lig'de ilk hafta statları açıklandı
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Süper Ligde 2019-2020 sezonunun ilk hafta programı açıklandı.

Süper Ligin son şampiyonu Mağusa Türk Gücü sezona, Canbulat Stadında oynayacağı Türk Ocağı maçı ile başlayacak.

İlk haftanın ve sezonun ilk derbisi Başkent’te Şht Hüseyin Ruso Stadında oynanacak olan Küçük Kaymaklı – Gençlik Gücü olacak.

Süper Ligde sezonun ilk hafta programı ve maçların oynanacağı stadlar şöyle:

12 Eylül Perşembe, Saat 19:00

Doğan Türk Birliği – Göçmenköy, Mete Adanır Stadı

13 Eylül Cuma, Saat 19:00

Çetinkaya – Cihangir, Atatürk Stadı

14 Eylül Cumartesi, Saat 16:30

Mağusa Türk Gücü – Türk Ocağı, Canbulat Stadı

Küçük Kaymaklı – Gençlik Gücü, Şht Hüseyin Ruso Stadı

Baf Ülkü Yurdu – Düzkaya, Üner Berkalp Stadı

15 Eylül Pazar, Saat 16:30

Gönyeli – Yenicami, Gönyeli Stadı

Hamitköy – Lefke, Esat Erdoğmuş Stadı

Merit Alsancak Yeşilova – Binatlı, Orhan Dural Stadı

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