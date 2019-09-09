Süper Lig'de ilk hafta statları açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Süper Ligde 2019-2020 sezonunun ilk hafta programı açıklandı.
Süper Ligin son şampiyonu Mağusa Türk Gücü sezona, Canbulat Stadında oynayacağı Türk Ocağı maçı ile başlayacak.
İlk haftanın ve sezonun ilk derbisi Başkent’te Şht Hüseyin Ruso Stadında oynanacak olan Küçük Kaymaklı – Gençlik Gücü olacak.
Süper Ligde sezonun ilk hafta programı ve maçların oynanacağı stadlar şöyle:
12 Eylül Perşembe, Saat 19:00
Doğan Türk Birliği – Göçmenköy, Mete Adanır Stadı
13 Eylül Cuma, Saat 19:00
Çetinkaya – Cihangir, Atatürk Stadı
14 Eylül Cumartesi, Saat 16:30
Mağusa Türk Gücü – Türk Ocağı, Canbulat Stadı
Küçük Kaymaklı – Gençlik Gücü, Şht Hüseyin Ruso Stadı
Baf Ülkü Yurdu – Düzkaya, Üner Berkalp Stadı
15 Eylül Pazar, Saat 16:30
Gönyeli – Yenicami, Gönyeli Stadı
Hamitköy – Lefke, Esat Erdoğmuş Stadı
Merit Alsancak Yeşilova – Binatlı, Orhan Dural Stadı