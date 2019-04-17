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Süper Lig'de alt sıralar da şekilleniyor

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K-PET Süper Lig’de 26. Hafta maçlarında alınan sonuçlardan sonra üst sıralar gibi alt sıralar da şekilleniyor. Girne Halk Evi ile Gençler Birliği’nin direk düşmeleri neredeyse kesinleşirken, play out hattındaki takımlar da büyük oran da belli olmaya başladı

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Süper Lig'de alt sıralar da şekilleniyor
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K-PET Süper Lig’de 26. Hafta maçlarında alınan sonuçlardan sonra üst sıralar gibi alt sıralar da şekilleniyor. Girne Halk Evi ile Gençler Birliği’nin direk düşmeleri neredeyse kesinleşirken, play out hattındaki takımlar da büyük oran da belli olmaya başladı

K-PET Süper Lig’de şampiyonluk yarışı da tüm hızıyla sürerken, lider Yenicami ile Mağusa Türk Gücü arasındaki çekişme devam ediyor

K-PET Süper Lig Gol Krallığı yarışında John Ebuka 29 golle önde giderken, Peter Ebi de 21 golle onu takip ediyor

Haftanın Takımı: Gönyeli

Gönyeli, 9 haftalık galibiyet hasretini Binatlı deplasmanında sonlandırırken, aldığı farklı galibiyetle ligde de derin nefes aldı

Haftanın Yıldızı: Rifat Hacıarif (Küçük Kaymaklı)

Rifat Hacıarif sakatlığını atlattıktan sonra döndüğü Küçük Kaymaklı’da, Girne Halk Evi ile oynanan maçın yıldızı oldu. Rifat oynadığı oyun ve attığı gollerle 3 puanının gelmesini sağladı

Haftanın Teknik Adamı: Derviş Kolcu (Çetinkaya – Esentepe)

Derviş Kolcu ligin en rahat takımlarından olan Çetinkaya’yı, Esentepe ile oynanan maça iyi motive ederken, güzel futbol sonrasında galibiyetin gelmesini sağladı

Haftanın Hakemi: Emre Öztaşlı (Küçük Kaymaklı – Girne Halk Evi)

Emre Öztaşlı ve yardımcıları haftanın kritik maçlarından olan Küçük Kaymaklı – Girne Halk Evi maçını başarıyla yönetirken, Emre Öztaşlı’nın verdiği kırmızı kart da doğruydu

Haftanın Kare Ası

Kemal (Gönyeli)

Berkem (KK)

Candy (Lefke)

Esin (MAY)

Haftanın On Biri

Hüseyin (TOL)

Tunç (Çetinkaya)

Menteş (Gönyeli)

Odibe(MTG)

Aykut (Lefke)

Mustafa (MAY)

Sadık (MTG)

Tansel (YAK)

Ugo (Çetinkaya)

Okoli (Gönyeli)

Halil Turan (MTG)

K-PET Süper Ligde 26. hafta maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

Türk Ocağı – Gençler Birliği 2-0

Çetinkaya – Esentepe:           4-2

K.Kaymaklı – Girne H. Evi: 4-2

M.Yeşilova – Gençlik Gücü: 5-1

Cihangir – Yenicami             0-4

Binatlı – Gönyeli                    0-3

M.Türk Gücü – D. T.Birliği   6-0

Lefke – Baf Ülkü Yurdu       4-0

K-Pet Süper Lig Puan Tablosu
 

O

G

B

M

A

Y

AV

P

1.

YENİCAMİ AK

26

20

4

2

81

30

51

64

2.

MAĞUSA TÜRK GÜCÜ

26

20

3

3

76

27

49

62

3.

DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ SK

26

17

0

9

52

36

16

51

4.

MERİT ALSANCAK YEŞİLOVA SK

26

15

4

7

55

39

16

49

5.

ÇETİNKAYA TSK

26

13

6

7

43

31

12

45

6.

TÜRK OCAĞI LİMASOL

26

12

4

10

45

36

9

40

7.

CİHANGİR GSK

26

11

5

10

47

50

-3

38

8.

LEFKE TSK

25

11

4

10

41

37

4

37

9.

GÖNYELİ SK

26

11

3

12

42

40

2

36

10.

GENÇLİK GÜCÜ TSK

26

9

5

12

54

63

-9

32

11.

BAF ÜLKÜ YURDU

25

8

6

11

45

48

-3

30

12.

KÜÇÜK KAYMAKLI TSK

26

6

9

11

36

59

-23

27

13.

BİNATLI YSK

26

7

3

16

34

61

-27

24

14.

ESENTEPE KKSK

26

7

1

18

30

58

-28

22

15.

L. GENÇLER BİRLİĞİ SK

26

3

8

15

25

60

-35

17

16.

GİRNE HALK EVİ

26

3

3

20

33

64

-31

12

K-PET Süper Ligde 27. hafta maç programı şöyle:

19 Nisan Cuma (Saat 19:00)

Yenicami – Küçük Kaymaklı

Doğan Türk Birliği – Cihangir

20 Nisan Cumartesi (Saat 15:30)

Gönyeli – Lefke

Esentepe – Türk Ocağı

Girne Halk Evi – Merit Alsancak Yeşilova

Gençlik Gücü – Çetinkaya

Baf Ülkü Yurdu – Mağusa Türk Gücü

Gençler Birliği – Binatlı

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