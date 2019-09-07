Süper Kupaya, Kartal pençesi

Süper Kupa karşılaşmasında penaltı vuruşları sonrasında Mağusa Türk Gücü'nü 3-2 mağlup eden Yenicami kupayı kazandı. Kaleci Ercan'ın gerek maç içindeki gerek penaltı vuruşlarındaki kurtarışları Yenicami'ye kupayı getirdi. MTG kalecisi Yusuf da penaltı vuruşlarındaki başarısı ile dikkat çekti

Stad: Üner Berkalp Stadı Hakemler: Fehim Dayı, Sabriye Atikoğlu, Fatih Bardakçıoğlu MTG: Yusuf Yasin Mehmet Erol Yusuf Beyazi, Halil, Mehmet (Uğur) Arif (Justice) Adil ,Ünal Dinopeter, Toma (Sami) Yenicami: Ercan, Hüseyin , Faruk ,Yasin (Dk.86 Ali), Hasan (Dk.54 Hascan)Fırat (Dk.71 Mehmet Göktaş) Yannick, Serge ,Jallow, Mehmet Altın ,Tansel Goller: Dk.24 Dinopeter (MTG) - Dk.45+3 Abaka (Yenicami) Kırmızı Kart: Dk.90+7 Mehmet Erol (MTG) İsmet KARAOSMAN Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen Süper Kupa karşılaşmasında son Süper Lig şampiyonu Mağusa Türk Gücü ile Kıbrıs Kupası finalisti Yenicami, Güzelyurt Üner Berkalp Stadı’nda karşılaştılar. İyi sayıda futbolseverin izlediği maçın normal süresi ve uzatmaları 1-1 eşitlikle biterken, penaltı vuruşlarındaki 3-2'lik üstünlükle rakibini 4-3 mağlup eden Yenicami kupayı kazandı. Maçın ilk yarısında Mağusa Türk Gücü, 24. dakikada Dinopeter’in kullandığı serbest vuruşta savunmaya çarpan topun kaleci Ercan’ı kontrpiyede bırakmasıyla golü buldu. 1-0 Devrenin son anlarında, 45+3. dakikada Yenicami atağında Abaka, Fırat’ın verdiği güzel pasla sağ kanattan çektiği şutla golü attı. 1-1 İkinci devreye Mağusa Türk Gücü etkili başlarken, girilen gol pozisyonlarında Yenicami kalecisi Ercan, rakiplerine gol şansı vermedi. Maçın 90+7. dakikasında Yenicami kontraatağında gole giden Abaka’yı düşüren Mehmet Erol kırmızı kart gördü. Ancak Yenicami rakibinin eksilmesini değerlendiremeyince, uzatmalar da 1-1 sona erdi. MTG’den Uğur’un son dakikadaki direkten dönen şutu ise sarı yeşilliler adına şanssızlıktı. Geçilen seri penaltı vuruşlarında kaleciler Ercan ve Yusuf kurtarışlarıyla ön plana çıktılar. Yenicami, kaptan Tansel'in son penaltı vuruşunda topu ağlara göndermesiyle, penaltılarda 3-2 üstünlük kurup kupayı kazanan takım oldu.