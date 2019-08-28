Süper Kupa Güzelyurt’ta

KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu; Mağusa Türk Gücü ile Yenicami arasında 6 Eylül Cuma günü, saat 19.00’da oynanacak Süper Kupa maçının yerini ilk kez Ersin Tatar’a açıkladı. Hasan Sertoğlu final maçına Güzelyurt Üner Berkalp Stadı’nın ev sahipliği yapacağını ifade ederken, maçın davetiyesini de Ersin Tatar’a takdim etti.