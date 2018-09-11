Süper hedef

KTFF Süper Kupa maçında, 2017-2018 K-Pet Süper Lig şampiyon Yenicami ile Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası şampiyonu Cihangir, kupayı kazanmak için karşılaşacaklar

Necati KÜLAHLILAR

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen KTFF Süper Kupa maçında, 2017-2018 K-Pet Süper Lig şampiyon Yenicami ile Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası şampiyonu Cihangir karşı karşıya gelecek. 14 Eylül Cuma akşamı saat 19:00'da Girne Mete Adanır Stadı'nda oynanacak olan karşılaşmanın ardından kupa sahibini bulacak.

Karşılaşma öncesi her iki takımın teknik direktörleri Sedat Devecioğlu ile Toygar Davulcu şu açıklamaları yaptılar:

DEVECİOĞLU: KAZANMAK İSTİYORUZ

"8 haftalık bir çalışma periyodunun ve hazırlık döneminin ardından ilk ciddi maçımıza çıkıyoruz. Yenicami olarak hedeflerimizin her zaman kupaları kazanmak olduğunu söyledik. Süper Kupa'yı da kazanmak ve yeni sezona kupa ile başlamak istiyoruz. Maça Faruk'un sakatlığı dışında tam kadro ile çıkıyoruz. Rakibimizin ciddi ve oturmuş bir kadrosu olduğunun farkındayız. Maça gelecek seyircilere güzel ve centilmence bir maç izlettirmek istiyoruz."

DAVULCU: SAHAYA KAZANMAK İÇİN ÇIKACAĞIZ

"Beş Temmuz'dan bu yana çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yoğun ve yorucu bir hazırlık dönemini geride bıraktık. Gerek tesislerimizde gerekse de kampta iyi bir ortam yakaladık. Çalışmalarımız sürüyor. Uche'nin cezalı, Emeka'nın henüz bir haftadır bizimle çalışıyor olması ve Ali ile Nurettin'in sakatlıkları dezavantajlarımız olacak. Biz Cihangir takımı olarak kazanmak için çıkacağımız sahada elimizden geleni yapıp kupayı müzemize götüreceğiz."