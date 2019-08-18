Süper Dumlupınar

Süper Lig ekipleri ile oynadığı hazırlık maçlarını kazanarak sezon öncesinde rakiplerine korku salan Yonpaş Dumlupınar, geçtiğimiz gün de Hamitköy'ü 3-1 mağlup etti

Yeni sezon hazırlıklarını Süper Lige şampiyon olarak yükselme hedefi ile sürdüren Yonpaş Dumlupınar, hazırlık maçlarında aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çekiyor.

Süper Lig ekipleri ile oynadığı hazırlık maçlarını kazanarak sezon öncesinde rakiplerine korku salan Yonpaş Dumlupınar, geçtiğimiz gün de Hamitköy'ü mağlup ederek, Süper Lig ekiplerine karşı aldığı galibiyetlerine bir yenisini daha ekledi.

Yonpaş Dumlupınar, Esat Erdoğmuş Stadında oynanan ve Osman Küçük, Hakan Gök ve Ali Karahasan hakem üçlüsünün yönettiği maçta rakibini, İbrahim Köse'nin frikik, Mustafa Çelik'in penaltıdan ve Onur'un kendi kalesine attığı gollerle 3-1 mağlup etti. Hamitköy'ün tek golü Arda'dan geldi.