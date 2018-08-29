Süleyman ve Beytullah da pekmezci oldu

K-PET Birinci Lig’de şampiyonluğu hedefleyecek olan Ozanköy, yeni transferlerle kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Maraş’tan forvet Süleyman Bayır’ı, Göçmenköy’den savunma oyuncusu Beytullah Arık’ı transfer eden Ozanköy, daha önce de Yenicami’den sol kanat oyuncusu Mahmut Amasyalı’yı kadrosuna katmıştı.

Öte yandan yeni sezon hazırlık kampı için çalışmalarını sürdüren Ozanköy’de kamp tarihi belli oldu. Ozanköy sezon öncesi kampını 10-15 Eylül tarihleri arasında Kaya Artemis Hotel’de gerçekleştirecek.