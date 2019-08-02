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Süleyman, Düzkaya'dan koptu

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Süleyman, Düzkaya'dan koptu
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Geçtiğimiz sezon sergilediği başarılı performansla Düzkaya'nın Süper Lige yükselmesine büyük katkı yapan yıldız golcü Süleyman Bayır, yeni sezonda kırmızı beyazlıların kadrosunda yer almayacak. Birinci Ligde sezon boyunca 20 gol atarak takımın en çok gol atan futbolcusu olan Süleyman, kupada ise 3 gol attı. Süleyman, Düzkaya'nın Çetinkaya'yı kupadan elediği maçta ise sonradan oyuna girerek 1 gol ve 1 asist yapmıştı.

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