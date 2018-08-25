Süleyman da pekmezci oluyor

K-PET Birinci Lig'de şampiyonluk hedefinde olacak olan Ozanköy, teknik direktör Hüseyin Cantürk yönetiminde çalışmalarını sürdürürken, transferlerle de kadrosunu takviye ediyor.

Son olarak Yenicami'den sol kanat futbolcusu Mahmut Amasyalı'yı transfer eden Ozanköy, Maraş'ın etkili golcüsü Süleyman Bayır ile de prensipte anlaşırken, kulübü ile pazarlıkları sonlandırıp, transferi bitirmek istiyor.

Sprinter forvet Süleyman, geçtiğimiz sezonun ikinci devresinde kiralık olarak Mahmut ile birlikte Mehmetçik formasını giymişti.