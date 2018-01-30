Sturridge, West Bromwich'te

Premier League'e tutunma mücadelesi veren West Bromwich Albion, Liverpool'da bu sezon yeterli forma şansı bulamayan forvet oyuncusu Daniel Sturridge'i sezon sonuna kadar kiraladı

West Bromwich kulübünden yapılan resmi açıklamada, Menajer Alan Pardew'un hücum opsiyonlarını genişletmek adına 28 yaşındaki oyuncunun sezon sonuna kadar kiralık olarak kadroya dahil edildiği duyuruldu.

ngiltere basınında yer alan haberlerde, Sturridge için Liverpool'a 1.5 milyon sterlin kiralama bedeli ödeyen West Brom'un aynı zamanda oyuncunun haftalık 150.000 sterlini bulan ücretini de ödemeyi kabul ettiği ifade edildi. Anlaşma kapsamında West Brom'a tanınmış bir satın alma opsiyonu ise bulunmuyor.

Son dönemde üst üste yaşadığı sakatlıkların da etkisiyle Liverpool Menajeri Jürgen Klopp'un kadro planlarının dışında kalan Sturridge, son olarak 6 Aralık 2017 tarihinde Merseyside ekibinin Spartak Moskova'yı 7-0 mağlup ettiği Şampiyonlar Ligi karşılaşmasının 72. dakikasında oyuna dahil olmuştu. Bu sezon çıktığı 9 Premier League maçında Liverpool'a 2 gol ve 1 asistlik katkı sağlayan İngiliz oyuncunun ismi devre arası transfer döneminde Newcastle United, Inter ve Sevilla ile de anılıyordu.

West Bromwich Albion, geride kalan 24 haftada topladığı 20 puanla Premier League'in 19. basamağında yer alıyor.