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Sturridge ara vermeden çalışıyor

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Sturridge ara vermeden çalışıyor
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Sezon öncesi hazırlık kampının ardından Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde yoğun bir maç programına giren bordo-mavililerde, teknik direktör Ünal Karaman futbolculara moral verdi.

Karadeniz ekibi, 28 Ağustos Çarşamba günü Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla AEK maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

Bordo-mavili kulübün kadrosuna kattığı İngiliz oyuncu Daniel Sturridge, bireysel olarak çalışmalarını sürdürdü.

Golcü futbolcunun kendisi için planlanan program dahilinde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki kondisyon salonunda kuvvet çalışmaları gerçekleştirdiği bildirildi.

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