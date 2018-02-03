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Stellios’un ilk rakibi Mehmetçik

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Çanakkale, ara transfer döneminde yaptığı son takviye ile transferi noktalarken Mehmetçik’ten Kıbrıslı Rum futbolcu Stellios Kittos’u transfer etti. Stellios, Çanakkale formasını ilk kez, Mehmetçik’e karşı giyecek

Stellios’un ilk rakibi Mehmetçik
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K-Pet Birinci Lig’de mücadele eden Kandulular'ın takımı Çanakkale, ara transfer döneminde yaptığı son takviye ile transferi noktaladı. Ligin ikinci devresinin ilk maçında evinde B.Bağcıl’a son dakikada kalesinde gördüğü golle 1-1 beraber kalan Çanakkale, yabancı transfer döneminin tamamlanmasına 2 gün kala ilk devrede Mehmetçik Forması giyen ve sözleşmesi fesh edilen Kıbrıslı Rum futbolcu Stellios Kittos'u kadrosuna dahil etti.

Çanakkale ara transferde Dumlupınar’dan Türkiyeli oyuncu Ramadan Sağdiş, Mağusa Türk Gücü’nden Süleyman Devecioğlu, Mormenekşe’den Mehmet Sakallı, Mehmetçik’ten Kıbrıslı Rum futbolcu Stellios Kittos’u transfer ederek dördüncü transferi gerçekleştirdi ve kadrosunu da genişletmiş oldu.

Yeşil beyazlılar ligin 17. haftasında bugün deplasmanda Kaya Mehmetçik’e konuk olacak. Stellios Kittos böylelikle Çanakkale formasını ilk kez, ilk devrede 15 maçın tamamında 90 dakika (toplam 1350 dakika) formasını giydiği Mehmetçik’e karşı giyecek.

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