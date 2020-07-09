Start Tepe’de

Play out hattını ilgilendiren önemli maçta Gönyeli, Göçmenköy’ü, Gönyeli Stadında (Tepe’de) ağırlayacak. Haftanın ilk maçı olacak olan maçı Kerem Eran yönetecek

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen K-PET Süper Ligde 27. Hafta maçları 10 ve 11 Temmuz’da oynanacak.

K-PET Süper Ligde 27. Haftanın önemli maçında Yenicami ile Çetinkaya Atatürk Stadı’nda karşılaşacaklar. Kritik derbi maçta Utku Hamamcıoğlu düdük çalacak. Play out hattını ilgilendiren önemli maçta ise Gönyeli, Göçmenköy’ü,Gönyeli Stadında (Tepe’de) ağırlayacak. Maçı Kerem Eran yönetecek. Şampiyon Mağusa Türk Gücü’nün, Binatlı ile deplasmanda oynayacağı maçı ise Mustafa Öztugay yönetecek.