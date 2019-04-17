Stadlar erken bakıma alınacak

Spor Dairesi Müdürlüğü, futbol liglerinin tamamlanmasıyla birlikte Lefkoşa Atatürk Stadı ve Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadını bakıma alacak

Spor Dairesi Müdürlüğü, futbol liglerinin tamamlanmasıyla birlikte Lefkoşa Atatürk Stadı ve Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadını bakıma alacağını ve yeni sezona sorunsuz bir biçimde girilmesi için erken hareket edileceğini açıkladı.

Lefkoşa Atatürk Stadı ve Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadının komple zemin tadilatı yapılacağını açıklayan Spor Dairesi Müdürlüğü, zemin altında sıkışan toprağın değiştirileceğini ve drenaj sistemine kadar inilerek, yapılacak kontrollerin ardından kumlama ve yeniden ekim işlemi yapılıp, sahaların yeni sezona yetiştirileceği belirtildi.

Özellikle Lefkoşa Atatürk Stadı’nda bu sezon üç takımın ev sahipliği yapması nedeniyle büyük yıpranmaların yaşandığını belirten Spor Dairesi Müdürlüğü, daire personelinin özverili çalışması ve gerekli müdahaleleri yapmasıyla, çok büyük sorunların yaşanmadığı belirtildi.