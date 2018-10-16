Stadlar açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, K-PET Ligleri’nde beşinci haftanın maçlarının programını açıkladı. Haftanın açılış maçı olan haftanın tek gece maçında Çetinkaya - Merit Alsancak Yeşilova'yı konuk edecek.
Lider Yenicami'nin, Gençlik Gücü ile Başkent derbisi oynayacağı haftanın programı ve maçların oynanacağı stadlar şöyle:
K-PET Süper Lig
19 Ekim Cuma, Saat 19:00
Çetinkaya – Merit Alsancak Yeşilova, Atatürk Stadı
20 Ekim Cumartesi, Saat 15:30
Gönyeli - MTG, Atatürk Stadı
GHE – Lefke, Mete Adanır Stadı
Gençler Birliği – BÜY, Cumhuriyet Stadı
21 Ekim Pazar, Saat 15:30
TOL - Küçük Kaymaklı, Mete Adanır Stadı
Esentepe – Doğan Türk Birliği, Erdal Barut Stadı
Binatlı – Cihangir, Üner Berkalp Stadı
GG – YAK, Şht Hüseyin Ruso Stadı
K-PET Birinci Lig
20 Ekim Cumartesi, Saat 15:30
Hamitköy – Göçmenköy, Esat Edoğmuş Stadı
Bostancı Bağcıl – Çanakkale, Bağcıl Stadı
Mormenekşe – Akova, Cemal Balses Stadı
Yonpaş Dumlupınar – Yalova, Dr Fazıl Küçük Stadı
21 Ekim Pazar, Saat 15:30
Yeni Boğaziçi – Düzkaya, Osman Ergün Mehmet Stadı
Değirmenlik – Ozanköy, Sadık Cemil Stadı
Maraş – Mesarya, Maraş Stadı
Karşıyaka – Doğancı, Ergin Cemal Şahdur Stadı