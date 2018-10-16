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Stadlar açıklandı

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Stadlar açıklandı
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, K-PET Ligleri’nde beşinci haftanın maçlarının programını açıkladı. Haftanın açılış maçı olan haftanın tek gece maçında Çetinkaya - Merit Alsancak Yeşilova'yı konuk edecek.

Lider Yenicami'nin, Gençlik Gücü ile Başkent derbisi oynayacağı haftanın programı ve maçların oynanacağı stadlar şöyle:

K-PET Süper Lig

19 Ekim Cuma, Saat 19:00

Çetinkaya – Merit Alsancak Yeşilova, Atatürk Stadı

20 Ekim Cumartesi, Saat 15:30

Gönyeli - MTG, Atatürk Stadı

GHE – Lefke, Mete Adanır Stadı

Gençler Birliği – BÜY, Cumhuriyet Stadı

21 Ekim Pazar, Saat 15:30

TOL - Küçük Kaymaklı, Mete Adanır Stadı

Esentepe – Doğan Türk Birliği, Erdal Barut Stadı

Binatlı – Cihangir, Üner Berkalp Stadı

GG – YAK, Şht Hüseyin Ruso Stadı

K-PET Birinci Lig

20 Ekim Cumartesi, Saat 15:30

Hamitköy – Göçmenköy, Esat Edoğmuş Stadı

Bostancı Bağcıl – Çanakkale, Bağcıl Stadı

Mormenekşe – Akova, Cemal Balses Stadı

Yonpaş Dumlupınar – Yalova, Dr Fazıl Küçük Stadı

21 Ekim Pazar, Saat 15:30

Yeni Boğaziçi – Düzkaya, Osman Ergün Mehmet Stadı

Değirmenlik – Ozanköy, Sadık Cemil  Stadı

Maraş – Mesarya, Maraş Stadı

Karşıyaka – Doğancı, Ergin Cemal Şahdur Stadı

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