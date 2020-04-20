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Sportif faaliyetler Mayıs’ta başlayabilir

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Başbakan Ersin Tatar, spor müsabakalarınının başlama süreci konusunda açıklamalarda bulunurken, “Mayıs ayında sportif faaliyetlerin başlayacağını tahmin ediyorum. Ama risk almamak önceliğimizdir.” ifadelerini kullandı

Sportif faaliyetler Mayıs’ta başlayabilir

Başbakan Ersin Tatar, koronavirüs salgını sürecini değerlendirirken koronavirüs salgını sebebiyle duran spor müsabakalarınının başlama süreci konusunda açıklamalarda bulundu.

Başbakan Ersin Tatar’ın açıklamaları şöyle:

“Spor çok önemlidir. Spor ekonominin de bir parçası olmasına rağmen sportif faaliyetler sağlık açısından durduruldu. En erken zamanda sportif faaliyetlerin başlamasını istiyoruz. Ama öncelik sağlık diyoruz.

Mayıs ayı ortasına doğru sportif faaliyetlerin kademe kademe, kontrollü olarak başlayacağını tahmin ediyorum. Bunun daha erken de olması mümkündür.

Sağlık Kurulundan bu konuda bize henüz sportif faaliyetler konusunda bilgi gelmedi.  Sağlık ve Bilim Kurulundan gelecek raporlara göre hareket edeceğiz. Çünkü risk almamak önceliğimizdir.

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