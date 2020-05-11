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"Sporcuların riske edilmesini onaylamıyorum"

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Dr Bülent Dizdarlı, “Temaslı oyunların oynanmasını onaylamam. Riskin azalmış olması fikrimi değiştirmem. Sporcuların riske edilmesini onaylamıyorum.” açıklamasını yaptı

"Sporcuların riske edilmesini onaylamıyorum"

Çetinkaya kulüp başkanı Dr Bülent Dizdarlı, korona virüs nedeniyle temaslı olan her oyunun oynanmasını onaylamadığını açıkladı.

Dr Bülent Dizdarlı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Evet. Futbol, basketbol ve hendbol birer temas oyunudurlar. Hele bizde hiç ekonomik değeri olmayan bir lig için sporcuların riske edilmesini onaylamıyorum.

Riskin azalmış olması bu fikrimi değiştirmez. Ekonomik değeri olmayan bir yapıya bu zamanda maddi kaynak aktarılmasını da ayrıca onaylamam.”
 

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