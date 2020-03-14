"Sporcularımızın sağlığını riske etmeyiz"

Mesarya kulübü eş başkanı Ömür Devecioğlu, sporcularının sağlığını riske etmemek ve alınan önlemlere yardımcı olmak amacıyla antrenmanlara ara verdiklerini açıkladı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF), Bakanlar Kurulu'nun almış olduğu karar doğrultusunda tüm futbol karşılaşmalarının 22 Mart tarihine kadar iptal etmesinden sonra takımlar da antrenmanları iptal etmeye başladılar.

K-PET Birinci Lig lideri Mesarya da korona virüs tedbirleri çerçevesinde A Takım ve alt yapıdaki tüm yaş gruplarının antrenmanlarının iptal edildiğini açıkladı.

Mesarya kulübü eş başkanı Ömür Devecioğlu tarafından yapılan açıklama şöyle;

“Kulübümüz pandemi haline gelen virüs salgını nedeniyle ülkemizde alınan önlemleri de göz önünde bulundurarak sporcularımızın sağlığını riske etmemek ve alınan önlemlere yardımcı olmak amacıyla bir süreliğine antremanlar dahil sportif faaliyetlerine ara vermiştir.

Antrenmanlarımızın ne zaman başlayacağını yaşanacak gelişmelere göre açıklayacağız. Bu arada ertelemek zorunda kaldığımız rakı gecesini de sağlıklı günler geri geldikten sonra gerçekleştireceğiz.”