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Spor ve barış organizasyonu için çalışıyorlar

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Mağusa Türk Gücü ile Nea Salamina takımları arasında ara bölgede düzenlenecek spor ve barış organizasyonu dolayısıyla yöneticiler, Mağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’i ziyaret etti

Spor ve barış organizasyonu için çalışıyorlar
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Mağusa Türk Gücü (MTG) ile Güney Kıbrıs’tan Nea Salamina Takımı, Stelios Vakfı’nın inisiyatifi ve Monako Prensliği’nin bir kuruluşu olan Barış ve Spor Organizasyonu’nun desteğiyle gelecek yıl Mart ayı sonunda ara bölgede spor ve barış organizasyonu düzenliyor.
Mağusa Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, organizasyonla ilgili olarak, Barış ve Spor Organizasyonu Dış İlişkiler Sorumlusu Pauline Johanet, Uluslararası İlişkiler ve Program Direktörü Irıs Clachoutsicos, Nea Salamina Takımı Asbaşkanı Yannos Hrisostomos, MTG Asbaşkanı Onursal Bozkurt ve takım yöneticileri; Mağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’i ziyaret etti.
Mağusa Belediye Başkanı İsmail Arter görüşmede yaptığı konuşmada, böylesi bir uluslararası boyutlu organizasyon için her zaman destek vermeye hazır olduklarını söyledi.
Organizasyonda yer alan Nea Salamina takımına kendisini ziyaret ettiği için teşekkür eden Arter, ilişkilerin bundan sonra daha iyi duruma gelmesi temennisinde bulundu.

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